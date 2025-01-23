Ο Τραμπ διόρισε νέο επικεφαλής της Secret Service πράκτορα που ήταν παρών στην απόπειρα δολοφονίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε τον Σον Κάραν, πράκτορα που ήταν παρών στην απόπειρα δολοφονίας του τότε ακόμη υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία στην Πενσιλβάνια, νέο επικεφαλής της ειδικής υπηρεσίας φύλαξης πολιτικών ηγετών και υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, της Secret Service.

«Ο Σον είναι μεγάλος πατριώτης που προστάτευε την οικογένειά μου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, γι’ αυτό τον εμπιστεύομαι για να διευθύνει τους γενναίους άνδρες και τις γενναίες γυναίκες της Secret Service», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Απέδειξε τη γενναιότητά του όταν διακινδύνευσε τη δική του ζωή για να σώσει τη δική μου από σφαίρα δολοφόνου στην Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια», πρόσθεσε.

Τη 13η Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε μόλις, για μερικά εκατοστά, από απόπειρα δολοφονίας του, όταν εν μέσω προεκλογικής ομιλίας του νεαρός πυροβόλησε εναντίον του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο αυτί, σκοτώνοντας υποστηρικτή του στις εξέδρες και προκαλώντας επίσης τραύματα σε ακόμη δυο ανθρώπους.

Ο δράστης, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, έπεσε νεκρός από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή της Secret Service μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αφότου άρχισε να πυροβολεί από οροφή.

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ με αίμα να κυλάει στο πρόσωπό του και τη γροθιά σφιγμένη καθώς κραύγαζε στους οπαδούς και έκανε τον γύρο του κόσμου και η απόπειρα θεωρήθηκε στιγμή-κλειδί στην προεκλογική εκστρατεία.

Είχε επίσης συνέπεια να αναγκαστεί να υποβάλει την παραίτησή της η διευθύντρια της Secret Service Κίμπερλι Τσιτλ.

Ο μεταβατικός διευθυντής που την αντικατέστησε, ο Ρόναλντ Ρόου, αναγνώρισε κατόπιν πως υπήρξαν «κενά στον σχεδιασμό» στην Μπάτλερ και μίλησε για «αμέλεια» κάποιων από τα μέλη της ομάδας εκεί.

Νέα φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του κ. Τραμπ καταγράφτηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο ύποπτος, ο Ράιαν Ρουθ, συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Σον Κάραν έχει 23ετή εμπειρία στη Secret Service και του είχε ανατεθεί κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου (2017-2021) η διοίκηση της μονάδας φύλαξης του προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

