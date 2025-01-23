Ο Αυστριακός επιχειρηματίας, πρώην επικεφαλής του ομίλου ακινήτων Signa, Ρενέ Μπένκο συνελήφθη σήμερα στο σπίτι του στο Ίνσμπρουκ. Η χρεοκοπία της εταιρίας του θεωρείται η μεγαλύτερη στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα «Krone», ο 47χρονος επιχειρηματίας ερευνάται στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Λιχτενστάιν για απάτη και πολλά αδικήματα αφερεγγυότητας, με τα χρέη του να έχουν φθάσει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελία της Βιέννης τον ερευνά επίσης με την υποψία της δόλιας χρεοκοπίας.

Ο όμιλος Signa κατείχε ακίνητα όπως τα εμπορικά κέντρα πολυτελείας KaDeWe στο Βερολίνο και Oberpollinger στο Μόναχο, το Kunstforum και το ξενοδοχείο Park Hyatt στο "χρυσό τετράγωνο" της Βιέννης, το Selfridges στην Βρετανία, τα καταστήματα εμπορικών ειδών SportScheck, ακόμη και μεγάλο ποσοστό του εμβληματικού Chrysler Building στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

