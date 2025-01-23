Μία Γερμανίδα 40χρονη συγγραφέας και συνοδός πολυτελείας, η Salome Balthus, βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Νταβός, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, για να συναντηθεί με τους πελάτες της, ύστερα από προγραμματισμένα ραντεβού μαζί τους.

Η Salome αποκάλυψε στη MailOnline τι λένε οι πλούσιοι και ισχυροί αυτού του κόσμου, όταν τελειώνουν οι συζητήσεις και τα πάνελ και ξεκινάει για αυτούς η… διασκέδαση.

Οι συμμετέχοντες και οι εργαζόμενοι υψηλού επιπέδου στο φόρουμ της παγκόσμιας ελίτ, μαζεύονται σε μπαρ, σάουνες ή λόμπι ξενοδοχείων (συχνά μαζί με τις συνοδούς τους) και μιλάνε πίνοντας ουίσκι και σαμπάνιες για την μοίρα της ανθρωπότητας με έναν άλλο τρόπο - βαθιά κυνικό και απογοητευτικό - από ότι στα πάνελ του Φόρουμ.

@salome.herself

Όπως αποκαλύπτει η Σαλώμη, οι πελάτες της - ειδικά όταν οι συμμετέχοντες έχουν καταναλώσει αλκοόλ – αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και μη αναστρέψιμη γι αυτό «έχουν αποφασίσει να το απολαύσουν όσο κρατάει».

Το κυρίαρχο θέμα εντός και εκτός του Φόρουμ είναι η κλιματική αλλαγή. «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κλιματική αλλαγή. Όλοι ξέρουν ότι δεν μπορεί πλέον να αποτραπεί».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι πεπεισμένοι ότι η αποκάλυψη της κλιματικής αλλαγής πλησιάζει, ξοδεύουν ξεδιάντροπα τον τεράστιο πλούτο τους σε ακριβές συνοδούς και ταξιδεύουν στην Ελβετία με τα μη φιλικά προς το περιβάλλον ιδιωτικά τζετ τους.

Οι πλούσιοι, όπως είπε η 40χρονοι , αισθάνονται «αλώβητοι» και γελούν με συνθήματα των ακτιβιστών όπως «Tax the Rich» («Φορολογήστε τους πλούσιους») και «Ιδρύστε μια δίκαιη και πράσινη Ευρώπη».

Επίσης, σύμφωνα με την Salome, οι «υπερπλούσιοι» του πλανήτη χωρίζονται σε δύο ομάδες: α) εκείνους που πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει μόνο τους φτωχούς και τις χώρες του τρίτου κόσμου και β) εκείνους που φοβούνται τις επιπτώσεις, αλλά θεωρούν μάταιο να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση.

«Οι μισοί είναι σε απόγνωση και οι άλλοι μισοί, οι πιο χαζοί, γιορτάζουν τους μελλοντικούς μαζικούς θανάτους. Δεν είναι μόνο έτσι στο Νταβός φυσικά, αλλά αυτό επικρατεί κατά τη διάρκεια του Φόρουμ» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

