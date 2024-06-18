Περισσότερα από 300 νήπια τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη

«Οι μικροί χαρταετοί συναντούν τον μεγάλο Μίκη» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης στην οποία περισσότερα από 300 παιδιά των νηπιαγωγείων του Δήμου Χανίων, ένωσαν τις φωνές τους τραγουδώντας μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, πλημμυρίζοντας με μουσική το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος eTwinning, έφερε κοντά μαθητές από το 1ο, 3ο, 4ο, 5ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών, το 2ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου, το 2ο, 5ο, 14ο, 19ο, 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων και το 2ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων.

«Η δράση, είχε ως στόχο πέρα από την εκπαιδευτική διάσταση, να αναδείξει τη συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και να προβληθεί η σημασία της ενότητας και της συλλογικότητας αλλά και να αποδοθεί φόρος τιμής στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη για την τεράστια πολιτισμική κληρονομιά που μας χάρισε» ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, τονίζοντας παράλληλα πως οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους, απόλαυσαν τόσο τη διαδικασία όσο και την ξεχωριστή αυτή συναυλία.

«Οι μαθητές, κατά την προετοιμασία της μοναδικής συναυλίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά βιογραφικά στοιχεία του Μίκη Θεοδωράκη, να ανακαλύψουν ορισμένους από τους μουσικούς θησαυρούς του και να εκφραστούν θεατρικά και εικαστικά μέσα από τα μουσικά του έργα».

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, αν και σύντομο, έδωσε στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνουν στη μουσική κληρονομιά του μεγάλου Έλληνα και Χανιώτη μουσικοσυνθέτη, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Αρωγοί της δράσης ήταν ο Γεώργιος Αγοραστάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, που παραχώρησε το πρωτότυπο υλικό και υποστήριξε την επιτυχή υλοποίηση της δράσης και ο Νικόλαος Περάκης, καταξιωμένος μουσικός και μαέστρος της Παιδικής και Εφηβικής Χορωδίας του Δήμου Χανίων, που καθοδήγησε και προετοίμασε μουσικά τους μαθητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.