Εύβοια: Νεαρή στην Κάρυστο κατήγγειλε βιασμό από πρώην της

Σοκαρισμένη είναι η Εύβοια με την καταγγελία βιασμού από 20χρονη Γαλλίδα σε βάρος ομοεθνούς της στην Κάρυστο.

Το συμβάν έγινε την Παρασκευή το βράδυ μετά από βραδινή έξοδο ωστόσο η κοπέλα πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου χθες στη 13:15, με το ιατρικό προσωπικό να να ενημερώνει εν συνεχεία τις αρχές.

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ η κοπέλα περιέγραψε πως είχε σχέση με τον νεαρό δράστη με τον οποίον είχαν βρεθεί στην Κάρυστο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus αλλά του είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr ο νεαρός πήγε στο δωμάτιο των κοριτσιών για να κάνει μπάνιο και τότε βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί στην άτυχη 20χρονη.

Η νεαρή έφτασε μόνη της στο νοσοκομείο και ζήτησε από τους γιατρούς να την εξετάσουν.

Παράλληλα φέρεται να περιέγραψε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς πως βρισκόταν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει προσωρινά και ο κατηγορούμενος με χρήση σωματικής βίας την ανάγκασε σε συνουσία , μέσα στο δωμάτιο της, παρά τη θέλησή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.