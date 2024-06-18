Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Νιγρίτα Σερρών.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 38 πυροσβέστεςμε 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νιγρίτα Σερρών. Επιχειρούν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

