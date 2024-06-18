Λογαριασμός
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νιγρίτα Σερρών - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν πάνω από 30 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Νιγρίτα Σερρών.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 38 πυροσβέστεςμε 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13  οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

