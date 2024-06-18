Ένα ειδικά διαμορφωμένο van κυκλοφορεί από σήμερα Τρίτη στις γειτονιές της Αθήνας. Σκοπός του να συλλέγει προς ανακύκλωση παλιές ηλεκτρικές μικροσυσκευές, από κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, μέχρι τοστιέρες και μίξερ, αλλά και λαμπτήρες, τόνερ και μελανοδοχεία.

Πρόκειται για συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και οι στάσεις του van έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες ως εξής (10.00 π.μ.-6.00 μ.μ.):

Τρίτη 18 Ιουνίου & Τετάρτη 19 Ιουνίου: Άνω Πατήσια, πλατεία Αγίας Βαρβάρας (κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ),

Πέμπτη 20 Ιουνίου & Παρασκευή 21 Ιουνίου: Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι,

Τρίτη 25 Ιουνίου & Τετάρτη 26 Ιουνίου: Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Παλαμηδίου και Πλάτωνος),

Πέμπτη 27 Ιουνίου & Παρασκευή 28 Ιουνίου: Μετρό Πανόρμου, πλατεία Κανελλοπούλου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

