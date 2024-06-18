Θετική είναι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία έγινε στη σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος υπό τον Στέφανο Κασσελάκη.

Κομματικές πηγές ανέφεραν ότι η αποτίμηση είναι θετική για το κόμμα, «γιατί αντέξαμε», «θεωρούμε ότι το ποσοστό είναι ικανοποιητικό και μας δίνει την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε με ορόσημο πια το συνέδριο του φθινοπώρου», στο οποίο θα γίνουν καταστατικές αλλαγές, για τις οποίες έχει μιλήσει ο κ. Κασσελάκης.

Οι ίδιες πηγές επισήμαιναν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει τον οδικό χάρτη στην ΚΟ την περασμένη εβδομάδα. Σημείωναν δε, ότι το κόμμα θα πορευτεί στο συνέδριό του ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλες δυνάμεις. Συμπλήρωναν ότι για τα ζητήματα των συνεργασιών έχει διατυπώσει αναλυτικά τις θέσεις του τόσο στη συνεδρίαση της ΚΟ αλλά και σε χθεσινή συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κασσελάκης έχει αναφέρει ότι «υπάρχει το πεδίο το κοινοβουλευτικό με κοινές προτάσεις νόμου και ένα δεύτερο πεδίο στην κοινωνία των πολιτών, στα συνδικάτα στους επαγγελματικούς φορείς».

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι εάν και εφόσον προκύψουν οι ανάγκες και έρθει από την κοινωνία ένα αίτημα για μία ευρύτερη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, όπως έχει πει, τότε και ο ίδιος θα είναι υποψήφιος και θα τεθεί στην κρίση της βάσης και ως υποψήφιος πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσαν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ όπου θα έχει σημαντικές επαφές με επιχειρηματίες και με ομογενείς στο πλαίσιο του υπό συγκρότηση ιδρύματος που θέλει να δημιουργήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, και ειδικότερα προκειμένου να διευρυνθούν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων και πρωτοβουλιών για το επόμενο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές ήδη έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ ο κ. Κασσελάκης αναμένεται να δώσει συνεντεύξεις σε μεγάλα ΜΜΕ όπως στη WSJ.

Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ θα προγραμματιστεί να συνεδριάσει η ΚΕ του κόμματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, ο κ. Κασσελάκης και η τομεάρχης Εξωτερικών Ρένα Δούρου είχαν συνάντηση με τον Μάθιου Νίμιτς.

