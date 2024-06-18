Open Day Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ στην Ελευσίνα, στις 29 Ιουνίου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024, από τις 11:00 έως τις 20:00, την εκδήλωση «Open Day-Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ» στον κεντρικό πεζόδρομο της Ελευσίνας (Νικολαΐδου & Χαριλάου).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η έκτη φετινή εκδήλωση "Open Day" έχει ως στόχο την ενημέρωση των νέων και των γονιών της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών σχετικά με τις δυνατότητες δωρεάν επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης που προσφέρουν οι 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και οι 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ.

Με την αυξανόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εξεύρεση καταρτισμένου προσωπικού σε αρκετά τεχνικά επαγγέλματα, η ΔΥΠΑ, μέσω των "Open Days", επιδιώκει να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς φορείς για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν οι δομές της».

Οι εκδηλώσεις δίνουν την ευκαιρία σε υποψήφιους μαθητές και σπουδαστές και στις οικογένειές τους να γνωρίσουν από κοντά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία παρέχει η ΔΥΠΑ για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με απόφοιτους, εκπαιδευτικούς, καθώς και με στελέχη του ομίλου ONEX Shipyards and Technologies, με τη συνεργασία του οποίου η ΕΠΑΣ Ελευσίνας προσφέρει την ειδικότητα Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, ενώ πραγματοποιείται μαθητεία στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Οι αιτήσεις για τις εγγραφές στις ΕΠΑΣ έχουν ήδη ανοίξει και νέοι, ηλικίας 15-29 ετών, που ενδιαφέρονται για άμεση εργασιακή αποκατάσταση, μετά την αποφοίτησή τους, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από 37 ειδικότητες αιχμής.

Το ερχόμενο έτος, θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες στην Ελευσίνα:

Ειδικότητες ΕΠΑΣ:

Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών & Ανελκυστήρων

Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων Συμβατικού & Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Βοηθός Φαρμακείου

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

Ειδικότητες ΣΑΕΚ:

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Όλες οι πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia.

Όλες οι πληροφορίες για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi.

