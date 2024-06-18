Επιβεβαίωσε τη στήριξή του στον Μαρκ Ρούτε για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ειδικότερα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, στις οποίες οι Ούγγροι ψήφισαν για ειρήνη, καταλήξαμε σε μια σημαντική συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιανς Στόλτενμπεργκ».

Συμφωνήσαμε ότι κανένα ουγγρικό προσωπικό δεν θα λάβει μέρος στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και δεν θα χρησιμοποιηθούν ουγγρικά κονδύλια για την υποστήριξή τους.

Το επόμενο βήμα αυτή την εβδομάδα ήταν να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Μετά τη χθεσινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει πλήρως αυτή τη συμφωνία και ότι θα συνεχίσει να το πράττει, εάν γίνει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ»

Υπό το φως της υπόσχεσής του, η Ουγγαρία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την προσπάθεια του Πρωθυπουργού Ρούτε για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Με διαβεβαίωσε επίσης ότι ο στόχος του ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα είναι να αντιμετωπίζει όλους τους Συμμάχους με το ίδιο επίπεδο κατανόησης και σεβασμού».



Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024

Νωρίτερα, ολλανδικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει γνωστό ότι η Ουγγαρία δεν αντιτίθεται πλέον στην επιλογή του Μαρκ Ρούτε ως επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αφού ο απερχόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός και ο Ούγγρος ομόλογός του συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η Σλοβακία εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του Ρούτε.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά την Ουγγαρία», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ολλανδός πρωθυπουργός, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Όρμπαν

Επικαλούμενα πηγές, τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης NOS και RTL ανέφεραν ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δεν επανέλαβε το αίτημά του να ζητήσει ο Ρούτε συγγνώμη γι' αυτό που ο Ορμπάν είχε χαρακτηρίσει «προβληματικές» απόψεις για την Ουγγαρία.

Η συγγνώμη αυτή ήταν ένας από τους δύο όρους που είχε θέσει η Ουγγαρία για να εγκρίνει τον Ρούτε ως διάδοχο του Γενς Στόλτενμπεργκ στο πηδάλιο του ΝΑΤΟ.

Ο άλλος όρος -η εγγύηση ότι η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να παράσχει χρηματοδότηση για την Ουκρανία ούτε να στείλει προσωπικό στην εμπόλεμη χώρα- ικανοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Στόλτενμπεργκ.

Εξάλλου ο Πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι δήλωσε επίσης σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον Ρούτε ως επόμενο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα του Ρούτε ως διαδόχου του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος θα αποχωρήσει τον Οκτώβριο από την ηγεσία του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία είχε δηλώσει τον Απρίλιο στους συμμάχους της ότι θα υποστηρίξει επίσης τον Ρούτε. Μετά τη σημερινή δήλωση και της Σλοβακίας υπέρ της υποψηφιότητάς του, μόνο η Ρουμανία δεν έχει δώσει ακόμα πράσινο φως για τον Ρούτε, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.