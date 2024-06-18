Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που έρχονται στις ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Λάσκαρη για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, για τα ΕΛΤΑ και τις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ (λεωφορεία, μετρό,τρένα) προβλέπεται ένα μοντέλο ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης της διοίκησης, καθώς ανοίγουν οι πόρτες για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ προβλέπεται και κατάργηση εκπροσώπησης συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια

Ως προς τις αμοιβές, καταργείται το ενιαίο μισθολόγιο, ενώ θα υπάρχουν υψηλότερες αμοιβές, στις προμήθειες και στις προσλήψεις περιορίζεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ, με σκοπό αυτές να γίνονται ευκολότερα και γρηγορότερα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει και τη δημιουργία εθνικού επενδυτικού ταμείου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης, με τις αλλαγές αυτές αναμένεται να τονωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι τέσσερις άξονες

Αναλυτικότερα, σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αλλαγή της εικόνας του Υπερταμείου και τη μεγαλύτερη συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και για τις ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το Υπερταμείο, προκειμένου, συν τοις άλλοις, να καταστούν πιο φιλικές στους πολίτες. Στο όλο πλάνο του υπουργείου, περιλαμβάνεται η δημιουργία του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε, σε συνέντευξη Τύπου, ότι οι τέσσερις άξονες έχουν ως εξής:

1. Πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου.

2. Απορρόφηση από το Υπερταμείο των ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ.

3. Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο.

4. Μοντέλο ΔΕΗ στις ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το Υπερταμείο.

Ειδικότερα:

Στον πρώτο άξονα, περιορίζεται ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, που μετονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για την καθημερινότητα θα είναι υπεύθυνο το διοικητικό συμβούλιο, όπου αλλάζει και η εκπροσώπηση του Δημοσίου. Πλέον θα μετέχουν, ένας γενικός γραμματέας από το ΥΠΕΘΟ, ένας υποδιοικητής από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ (σ.σ. παραμένει η συμμετοχή των δύο ξένων).

Στον δεύτερο άξονα, έως τις 31 Δεκεμβρίου εφέτος απορροφώνται στο Υπερταμείο το ΤΑΙΠΕΔ (με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων Υπερταμείου και ΤΑΙΠΕΔ) και το ΤΧΣ (με υπουργική απόφαση). Οι εργαζόμενοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν στο Υπερταμείο. Οι δομές και τα όργανα των απορροφούμενων θα αποφασιστούν στη συνέχεια. Από την απορρόφηση δεν επηρεάζεται η Μονάδα Ωρίμανσης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, παρότι το ΤΧΣ έχει καταστατική αρμοδιότητα έως τις 31/12/2025, έχει ήδη υλοποιήσει το 90% του αντικειμένου του. Απομένουν το 18% της Εθνικής Τράπεζας και η εκκρεμότητα της Τράπεζας Αττικής, που θα κλείσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του, εκτός από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη Hellenic Energy, καθώς και ορισμένα περιφερειακά λιμάνια και περιφερειακά οικόπεδα.

Στον τρίτο άξονα, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα αποτελέσει ένα Sovereign Fund και θα έχει μια «προίκα» 300 εκατ. ευρώ. Καθώς, αποτιμήθηκαν, σε συμφωνία με τον ESM, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 300 εκατ. ευρώ θα οδεύσουν για απομείωση του δημοσίου χρέους και τα υπόλοιπα στο νέο Ταμείο. Εισήγηση για την καλύτερη λειτουργία του θα υπάρξει από τη Black Rock, ενώ η διοικητική μονάδα του θα επιλεγεί από το Υπερταμείο.

Σκοπός θα είναι να υπάρξει ένα σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο σε δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Θα πρόκειται για μεσαίας κλίμακας επενδύσεις, πχ σε πράσινη μετάβαση, κυκλική και μπλε οικονομία, τεχνολογικές υποδομές κά και δεν θα ανταγωνίζεται το πρώην ΤΑΝΕΟ. Οι συμμετοχές του θα είναι μειοψηφικές.

Στις επενδύσεις του νέου Ταμείου θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές (ήδη έχει υπάρξει ενδιαφέρον από την ΕΤΕπ), και, υπό προϋποθέσεις, τρίτοι από άλλα Sovereign Funds, από ευρωπαϊκές ή αραβικές χώρες.

Ο τέταρτος άξονας, αφορά στις εξής ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το Υπερταμείο: Όμιλος ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, ΕΛΤΑ και οι θυγατρικές, HELEXPO ΔΕΘ, Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) στον Ρέντη, Ελληνικές Αλυκές και Διώρυγα Κορίνθου.

Θα προσελκυστούν στελέχη και από τον ιδιωτικό τομέα, με θητεία για δύο 4ετίες και με αποφάσεις για τη διαδικασία προσλήψεων από τον διευθύνοντα σύμβουλο κάθε επιχείρησης. Περιορίζεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ, που απλώς θα ελέγχει εντός 10 ημερών τον έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης, όπως συμβαίνει με τη ΔΕΗ. Απελευθερώνονται, κατά το πρότυπο επίσης της ΔΕΗ, οι αμοιβές για τα στελέχη στα ΕΛΤΑ, όπου θα αποφασίζουν το Υπερταμείο και οι διοικήσεις. Για τους άλλους φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (συγκοινωνίες, ΓΑΙΑΟΣΕ, κά) θα ακολουθηθεί το «μοντέλο ΕΦΚΑ» και το μισθολόγιο θα παραμείνει όπως σήμερα. Τέλος, θα σταματήσει η εκπροσώπηση των συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια.

Οι προμήθειες θα γίνουν πιο ευέλικτες. Ο κανονισμός θα υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, που θα μπορεί να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών.

Για την ΕΤΑΔ, αυτή προχωρά σε συνεργασία με το Υπερταμείο, στη χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων. Στη συνέχεια, θα αποτιμηθούν 6.000 ακίνητα και 1.000 εξ αυτών θα περιληφθούν στο άμεσο πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης. Η αξιοποίηση δεν θα γίνεται για κάθε ένα ακίνητο ξεχωριστά, αλλά για διαφορετικά «πακέτα» και οι επενδυτές θα αποκτούν το management και τη διαχείριση.

Παράλληλα, υπογράφεται συμφωνία μεταξύ ΕΤΑΔ και Υπερταμείου για την αξιοποίηση των ακινήτων με βάση την τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ. Η πρώτη κίνηση θα αφορά στην αξιοποίηση του γηπέδου του TAE KWO DO στο Φάληρο, όπου θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

