Προβολή της συναυλίας της Άννε-Ζοφί Μούττερ στον Κήπο του Μεγάρου

Με την παρουσίαση της συναυλίας της Άννε-Ζοφί Μούττερ και των Mutter's Virtuosi στην οθόνη του Κήπου, ολοκληρώνονται, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 20:30, οι θερινές προβολές στο υπαίθριο μουσικό σινεμά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την UNITEL.

Άννε-Ζοφί Μούττερ

Σε αυτή τη μουσική της συνάντηση με το κοινό της Μουζίκφεραϊν της Βιέννης, η διάσημη Γερμανίδα βιολονίστα, σε διπλό ρόλο σολίστ και μαέστρου, συμπράττει με ταλαντούχους βιρτουόζους της νέας γενιάς που φοίτησαν ή φοιτούν στο Ίδρυμα «Anne-Sophie Mutter». Εδώ και χρόνια, η κορυφαία σολίστ του βιολιού πραγματοποιεί κοινές εμφανίσεις μαζί τους, προκειμένου να τους εξοικειώσει με τη ζωή ενός επαγγελματία μουσικού και να τους συστήσει στο ευρύτερο κοινό. Την άνοιξη του 2011, εγκαινίασε το πρόγραμμα «Mutter's Virtuosi» και δημιούργησε, υπό τη δική της μουσική διεύθυνση, ένα σχήμα που αποτελείται από νυν και πρώην υπότροφους του Ιδρύματος «Anne-Sophie Mutter» καθώς και από άλλους νεαρούς σολίστ.

Στο πρόγραμμά της συναυλίας τους στην ιστορική βιεννέζικη αίθουσα περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα της προκλασικής μουσικής, όπως το Βρανδεμβούργιο κοντσέρτο αρ. 3 και το Κοντσέρτο για βιολί αρ. 1 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και το «Καλοκαίρι» από τις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι. Θα ακουστούν ακόμη το Κοντσέρτο για τρία βιολιά σε φα μείζονα, επίσης του Βιβάλντι, και το Κοντσέρτο για βιολί σε λα μείζονα του Zoζέφ Μπολόνι. Επιπλέον, στην ίδια συναυλία, η 'Αννε-Ζοφί Μούττερ και οι βιρτουόζοι της θα ερμηνεύσουν το Noνέτο του Αντρέ Πρεβέν, παραγγελία για τους Mutter's Virtuosi, αλλά και τη σύνθεση «Nice To Be Around» (εκδοχή για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων) του Τζων Ουίλλιαμς, που είναι εμπνευσμένη από το βασικό θέμα της βραβευμένης με Όσκαρ κινηματογραφικής μουσικής του για τη «Λίστα του Σίντλερ».

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (με κράτηση στο site του Μεγάρου). Οι εκδηλώσεις στον Κήπο πραγματοποιούνται με τη χορηγία της Motor Oil.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

