Survivor 2024: Τελευταίος αγώνας ατομικής ασυλίας

Το κολιέ της δεύτερης ασυλίας φόρεσε εχθές στο λαιμό του ο Φάνης με τον Γιώργο Γκιουλέκα να ψηφίζεται ως δεύτερος μονομάχος. Οι Survivors εχθές αφηγήθηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής τους και μοιράστηκαν ιστορίες που συγκίνησαν.

Δείτε το τρέιλερ

Απόψε όμως όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα ατομικής ασυλίας! Όποιος καταφέρει να πάρει τη νίκη σε αυτόν θα είναι σαν να παίρνει το εισιτήριο για τα live της Αθήνας! Ένας αγώνας που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα… Ποιος ή ποια Survivor θα καταφέρει να πάρει τη νίκη; Ποιο θα είναι το όνομα του μονομάχου που θα βγει από την κάλπη στο τελευταίο Συμβούλιο υποψηφιοτήτων;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.