Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν: «Πιστεύουμε σε νίκη στην Ουκρανία»

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος 

Πούτιν

Η Ρωσία πιστεύει ότι θα «νικήσει» στην Ουκρανία, είπε στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark