Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν: «Πιστεύουμε σε νίκη στην Ουκρανία»

Η Ρωσία πιστεύει ότι θα «νικήσει» στην Ουκρανία, είπε στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.

❗️⚠️🇷🇺 - In his New Year's address, President Vladimir Putin called on Russians to support the participants in the special military operation and extended separate congratulations to the fighters and commanders.



Putin's greeting has already been broadcast in Russia's easternmost… pic.twitter.com/tqYgjs56QY — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 31, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

