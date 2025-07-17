Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Καταρρίψαμε 122 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 122 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είχαν στόχο την πρωτεύουσα Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Περισσότερα από τα μισά απ' αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Κουρσκ και του Μπριάνσκ που συνορεύουν με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

В Воронежской и Смоленской областях из-за атаки дронов пострадали не менее четырех человек. В Воронеже обломки беспилотника упали на жилой дом.



Минобороны пишет, что за ночь военные сбили более 120 БПЛАhttps://t.co/zPfAOPg4sd



Фото: тг-канал «Мой и твой Воронеж» pic.twitter.com/NXToOU7M3b — Медиазона (@mediazzzona) July 17, 2025

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Επίσης, ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε ελαφρά και μια πολιτική εγκατάσταση υπέστη μικρές ζημιές στην περιφέρεια του Σμολένσκ που συνορεύει με τη Λευκορωσία, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν.

Χθες, Τετάρτη, επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 17 στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Дроны ВСУ атаковали Белгород.



Погиб мирный житель, шестеро ранены, рассказал глава региона Гладков. У пострадавших осколочные ранения, их везут в больницу. Из-за украинского удара повреждены шесть домовладений. pic.twitter.com/knyBR8NFWK — URA.RU (@ura_ru) July 17, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έξι τραυματίες εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με τραύματα από θραύσματα. Έξι κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αργότερα, ο περιφερειάρχης ανέφερε πως έβδομος άνθρωπος, κάτοικος χωριού βόρεια της πόλης Μπιέλγκοροντ, τραυματίστηκε όταν έγινε επιδρομή εκεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως καταρρίφθηκαν 48 ουκρανικά UAVs μέσα σε χρονικό διάστημα 3,5 ωρών, ως τις 23:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), τα 29 στους αιθέρες της Μπιέλγκοροντ και άλλα 16 στον εναέριο χώρο της Μπριάνσκ, άλλης δυτικής περιφέρειας.

Ο περιφερειάρχης της Βαρόνεζ, επίσης στα σύνορα, έκανε λόγο για κατάρριψη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο περιφερειάρχης στη Σμαλένσκ (δυτικά) έκανε λόγο για έναν τραυματία και κατάρριψη ενός drone.

Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους στις επιδρομές αυτής της φύσης, που κλιμακώνονται εν μέσω του πολέμου που συνεχίζεται για πάνω από τρία χρόνια. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο διαψεύδουν τις καταγγελίες της άλλης πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

