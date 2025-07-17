Ηχογραφημένος διάλογος ανάμεσα στους δυο χειριστές του Boeing 787 της Air India το οποίο συνετρίβη τον περασμένο μήνα στην Αχμενταμπάντ, στην Ινδία, υποδεικνύει πως ήταν ο πιο έμπειρος από τους δυο, ο κυβερνήτης, αυτός που διέκοψε την τροφοδοσία των κινητήρων με καύσιμα, ανέφερε χθες Τετάρτη η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στις ΗΠΑ, ενήμερες για την αρχική αποτίμηση όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί για το δυστύχημα αυτό, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους, επιβαίνοντες στο 787 και ανθρώπους στο έδαφος, τη 12η Ιουνίου.

Ο συγκυβερνήτης, στο πηδάλιο του 787, ρώτησε τον πολύ έμπειρο κυβερνήτη γιατί γύρισε τους διακόπτες που ρύθμιζαν την τροφοδοσία των δυο κινητήρων στη θέση «διακοπή» (cutoff), δευτερόλεπτα αφού το αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων, που θα εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο, απογειώθηκε από τον διάδρομο, κατά το δημοσίευμα.

Συγκυβερνήτης ήταν ο Κλάιβ Κούντερ, 32 ετών, με πτητική εμπειρία 3.403 ωρών, ενώ κυβερνήτης ήταν ο Σουμίτ Σαμπαουάλ, 56 ετών, με πτητική εμπειρία 15.638 ωρών.

Ο τελευταίος αρνήθηκε πως το έκανε.

Κατά το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας για το δυστύχημα, που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η ινδική υπηρεσία έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων (AAIB), το επιβατικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων είχε αναπτύξει ταχύτητα 180 κόμβων (333 χιλιομέτρων ανά ώρα) και είχε μόλις απογειωθεί όταν οι διακόπτες τροφοδοσίας των δυο κινητήρων γυρίστηκαν από τη θέση «λειτουργία» («run») στη θέση «διακοπή» («cutoff»), με διαφορά ενός δευτερολέπτου ο ένας από τον άλλο. Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται από ποιον.

Οι κινητήρες αμέσως έχασαν κάθε ισχύ.

Το προκαταρκτικό πόρισμα δεν απέδωσε ευθύνες για το δυστύχημα. Ωστόσο, τόνισε πως ο ένας από τους πιλότους ρώτησε τον άλλο γιατί σταμάτησε την τροφοδοσία των κινητήρων με καύσιμα — ο άλλος του απάντησε πως δεν το είχε κάνει.

Το αεροπλάνο έχασε ύψος και έπεσε πάνω σε κτίρια μέσα σε μισό λεπτό.

Στις εικόνες από κάμερες του συστήματος επιτήρησης του αεροδρομίου καταγράφτηκε πως μικρή, βοηθητική τουρμπίνα (η Ram Air Turbine, RAT), τέθηκε σε λειτουργία αμέσως μετά την απογείωση. Πρόκειται για μέρος του εφεδρικού συστήματος ισχύος (Auxiliary Power Unit, APU), σχεδιασμένου για την ηλεκτροδότηση καίριας σημασίας συστημάτων του αεροσκάφους σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των κινητήρων, ή όταν βρίσκεται στο έδαφος.

Στα συντρίμμια που περισυνέγησαν μετά το δυστύχημα, οι διακόπτες βρέθηκαν γυρισμένοι στη θέση «λειτουργία» (run). Τα δεδομένα από τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης υποδεικνύουν πως οι μηχανές πήραν ξανά μπροστά λίγο πριν από τη συντριβή, πλην όμως ήταν πλέον πολύ αργά για να αποτραπεί.

Σε εσωτερικό έγγραφό του τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Air India Κάμπελ Ουίλσον ανέφερε πως το πόρισμα δεν έδειξε κανένα πρόβλημα, μηχανικό ή συντήρησης, του Boeing 787, αντίθετα ανέφερε πως κάθε απαιτούμενη συντήρηση είχε γίνει.

Στο προκαταρκτικό πόρισμα της AAIB δεν διατυπώνεται καμιά σύσταση ασφαλείας, ούτε στην Boeing, ούτε στην κατασκευάστρια των κινητήρων GE. Ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, της FAA, διαβεβαίωσε εξάλλου πως οι διακόπτες είναι απόλυτα ασφαλείς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σε γνώση του οποίου περιήλθε το υπόμνημά της.

Συνολικά 241 άνθρωποι που επέβαιναν στο Boeing 787-8 Dreamliner της Air India σκοτώθηκαν –μόλις ένας επέζησε– όταν το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε κτίρια σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ. Οι ινδικές αρχές ταυτοποίησαν επίσης 19 θύματα στο έδαφος.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τους οποίους επικαλέστηκε η Τζέρναλ εκτίμησαν πως η διακοπή της τροφοδοσίας των κινητήρων με καύσιμα θα μπορούσε να είναι εσκεμμένη ενέργεια, κρίνοντας πως πιθανόν η έρευνα πρέπει πλέον να αποκτήσει εγκληματολογικό χαρακτήρα.

Ο κ. Ουίλσον κάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα από το προκαταρκτικό πόρισμα και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, τονίζοντας πως η έρευνα ακόμη «απέχει πολύ» από το να έχει ολοκληρωθεί.

Οι έρευνες για τα αεροπορικά δυστυχήματα συχνά διαρκούν πάνω έναν χρόνο ή περισσότερο· επιπλέον, είναι γενικά δύσκολο να εξακριβωθεί οποιαδήποτε εσκεμμένη ενέργεια για την πρόκληση δυστυχήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικοί μιας χώρας διαφωνούν με τα συμπεράσματα αυτών άλλης, σημείωσε η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

