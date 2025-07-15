Ρωσία: Τραυματίες στη διάρκεια της νύκτας από ουκρανική επίθεση με 55 drones

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ κατοικίες και κτίρια υπέστησαν ζημιές σε νυχτερινές ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις νοτιοδυτικές ρωσικές περιφέρειες του Λίπετσκ και του Βορόνεζ, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί κυβερνήτες.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 12 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από την περιφέρεια του Βορόνεζ, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Voronezh was also attacked that night, with locals reporting a fire in the Pioneer House area. pic.twitter.com/Sbko7Xy1m5 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 15, 2025

Δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης, δήλωσε ο ίδιος.

Πολυκατοικίες στην πόλη Βορόνεζ και τα προάστιά της υπέστησαν ζημιές, όπως και εμπορικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή, δήλωσε ο Γκούσεφ.

Στην πόλη Γέλετς στην περιφέρεια του Λίπετσκ, ένα drone συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι μονάδες του κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 55 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από πέντε ρωσικές περιφέρειες και τη Μαύρη Θάλασσα, περιλαμβανομένων τριών πάνω από την περιφέρεια του Λίπετσκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

