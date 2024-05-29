Ρωσία: Θα αντέξουμε τις απαγορεύσεις της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού LNG

Η Ρωσία θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε μια απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αλλά αυτό θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και σε απώλειες για τις εταιρείες της ΕΕ, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση στις μεταφορτώσεις ρωσικού υγροποιημένου αερίου (LNG) εν μέσω άλλων μέτρων στο πλαίσιο του 14ου πακέτου των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Για μια ακόμη φορά, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις θα πλήξουν επίσης άμεσα τους εμπνευστές τους», μετέδωσε το RIA επικαλούμενο τον Ντμίτρι Μπιριτσέφσκι, αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Ρώσοι εξαγωγείς ενέργειας έχουν ήδη καταφέρει να ανακατευθύνουν τις ενεργειακές προμήθειες προς τις νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας και μια τέτοια εμπειρία θα τους βοηθήσει να αντέξουν τις οποιεσδήποτε νέες κυρώσεις, δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

