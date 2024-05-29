Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, που χρησιμοποιείται για την είσοδο ανθρωπιστικών και ιατρικών προμηθειών στην περιοχή, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως οι ισραηλινές αρχές θα το ανοίξουν σύντομα.

Η Ράφα ήταν ένα βασικό σημείο εισόδου για ανθρωπιστική βοήθεια πριν το Ισραήλ κλιμακώσει τη στρατιωτική του επίθεση στα σύνορα από την πλευρά της Γάζας νωρίτερα αυτό τον μήνα και πάρει υπό τον έλεγχό το πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά.

ΠΟΥ για τη Ράφα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι το κλείσιμό του έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά του να παραδίδει απαραίτητες ιατρικές προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει στοχοποιηθεί από επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων μετά την επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θέλουν να το ανοίξουν», δήλωσε ο Παλαιστίνιος υπουργός Αμπού Ραμαντάν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Υγείας στη Γενεύη.

«Ωστόσο, θα ανέμενα ότι όλοι οι φίλοι μας και η διεθνής κοινότητα θα πιέσουν σκληρά, και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να πιέσουν σκληρά προκειμένου να ανοίξει».

Ο Αμπού Ραμαντάν δήλωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος «περιπλέκει την κατάσταση, καθιστώντας την πραγματικά πολύ καταστροφική».

Το Ισραήλ έστειλε τα τεθωρακισμένα του μέσα στη Ράφα για πρώτη φορά χθες παρά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει τις επιθέσεις του στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

