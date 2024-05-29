Για πέμπτη συνεχή φορά από τον Δεκέμβριο εξερράγη σήμερα το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες στη νοτιοδυτική Ισλανδία.

Νωρίτερα, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητα κοντά στους κρατήρες Sundhnúkar στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση των περιοχών Γκρίνταβικ και Blue Lagoon.

🚨‼️🚨New eruption has started in Iceland. This is the moment it began….#Iceland

The days X trend matter is Black Like Me and Gandhi pic.twitter.com/lmkRJWvdfk — Volcano Floods Tornado (@FloodTwistVolc) May 29, 2024

Πρόκειται για την όγδοη έκρηξη ηφαιστείου στη χερσόνησο από το 2021, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι, καθώς τα γεωλογικά συστήματα που ήταν αδρανή για περίπου 800 χρόνια άρχισαν να ενεργοποιούνται ξανά.

Προηγούμενες εκρήξεις έκλεισαν βασικούς δρόμους και είχαν καταστρέψει ακόμη και πολλά σπίτια στο ψαροχώρι Γκρίνταβικ, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν λίγοι κάτοικοι μετά την εκκένωση.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά, έχουν κατασκευαστεί φράγματα για να εμποδίσουν τη λάβα να φτάσει στις υποδομές.

Οι Ισλανδοί συχνά αναφέρονται στη χώρα τους ως «Γη της Φωτιάς και του Πάγου» για να περιγράψουν το απόκοσμο τοπίο που αποτελείται από παγετώνες και ηφαίστεια καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην ευρασιατική και τη βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, καθιστώντας την εξαιρετικά σεισμογενή.



Πηγή: skai.gr

