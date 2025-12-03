Μια επίθεση με drones από την Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνήτης Γεβγένι Περβίσοφ.

«Οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Last night, Ukrainian drones struck the Russian oil depot in Tambov Oblast, about 430 km from the border



The depot is situated in the town of Dmitrievka.

📹Exilenova+ pic.twitter.com/hmqBPR1Myq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 3, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 102 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

