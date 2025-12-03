Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones (video)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 102 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας

Ταμπόφ

Μια επίθεση με drones από την Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνήτης Γεβγένι Περβίσοφ.

«Οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 102 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones πετρέλαιο
