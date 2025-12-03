Οι πεντάωρες συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική εξέλιξη στην εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η συνάντηση στη Μόσχα ήταν «εποικοδομητική», αλλά τμήματα του σχεδίου παραμένουν μη αποδεκτά για τη Ρωσία.

Ο Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συνομιλίες μετά από εβδομάδες εντατικών διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μετά την αναχώρησή της από τη Μόσχα, σημειώνει το BBC.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αλλαγές που πρότειναν το Κίεβο και η Ευρώπη στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, είναι απαράδεκτες, προσθέτοντας ότι αν η Ευρώπη «θέλει να πάει σε πόλεμο και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι από τώρα».

Μακρύς ο δρόμος για την ειρήνη

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ασκούν πιέσεις στις ΗΠΑ να τροποποιήσουν το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, για το οποίο ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να επιτύχει ταχεία συμφωνία και το Κρεμλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι είναι δεκτικό να το συζητήσει.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία μετά τη διαρροή του στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο, έχει υποστεί αρκετές αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες.

Ερωτηθείς για την πρόταση μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, ο ανώτερος σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο «συμφώνησε με ορισμένα σημεία... αλλά κάποια άλλα τα επικρίναμε», προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε μια συμβιβαστική εκδοχή... Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας».

Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, μεταξύ άλλων σχετικά με την απροθυμία της Ουκρανίας να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και τις εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχει η Ευρώπη.

Η Μόσχα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξακολουθούν επίσης να διαφωνούν έντονα ως προς τις προσδοκίες τους για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες, ο Πούτιν επέκρινε τους ηγέτες της Ευρώπης που έχουν υποστηρίξει την αμυντική προσπάθεια του Κιέβου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή το 2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν την ψευδαίσθηση ότι μπορούσαν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Η χώρα του, είπε, «δεν σχεδίαζε να πολεμήσει με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη ξαφνικά θελήσει να πολεμήσει και να ξεκινήσει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι από τώρα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να ενημερωθεί για τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο από τις ΗΠΑ, αν και δεν είναι σαφές εάν ο Γουίτκοφ και ο Kούσνερ θα ταξιδέψουν στο Κίεβο ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Επιμένει στην ένταξη στο ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε την Τρίτη ότι «τώρα περισσότερο από ποτέ» υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά ότι ορισμένα στοιχεία των προτάσεων πρέπει να επεξεργαστούν.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συζητήσεις», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ιρλανδία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις», επαναλαμβάνοντας την επιμονή της χώρας του ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι πρέπει να συμφωνηθούν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ –μια κίνηση στην οποία αντιτίθεται από καιρό η Ρωσία και την οποία έχει αποκλείσει ο Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο η Ρωσία να μην επιστρέψει», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών σχετικά με το σχέδιο τις τελευταίες εβδομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι προτάσεις τροποποιήθηκαν εν μέρει, αν και οι λεπτομέρειες του επικαιροποιημένου σχεδίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο Πούτιν, ο οποίος εκτιμά ότι η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, φαινόταν αμετάπειστος στις απαιτήσεις του ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσει ποτέ τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Τρίτης, ο Τραμπ δήλωσε στο υπουργικό του συμβούλιο στην Ουάσινγκτον ότι η επίλυση της σύγκρουσης δεν είναι εύκολη, περιγράφοντάς την ως «χάος».

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αντέδρασαν στο 28 σημείων σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ με ένα δικό τους έγγραφο, αφαιρώντας πολλά από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία, όπως η αναγνώριση από την Ουάσινγκτον του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ ως de facto ρωσικών.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετέχουν στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τελικό σχέδιο» και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Συνεχίζονται οι μάχες

Εν τω μεταξύ, οι μάχες συνεχίστηκαν στις πρώτες γραμμές την Τρίτη. Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι εξακολουθεί να εμπλέκεται σε μάχες με ρωσικά στρατεύματα στην πόλη Ποκρόφσκ, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι την κατέλαβε.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram, στο οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει τα στρατεύματά του να κρατούν σημαίες στη στρατηγικής σημασίας πόλη, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν για πάνω από ένα χρόνο.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία προσπάθησε να «υψώσει τη σημαία» στην πόλη, ώστε οι «προπαγανδιστές» να μπορούν να ισχυριστούν ότι την κατέλαβαν. «Έφυγαν βιαστικά και η εκκαθάριση των εχθρικών ομάδων συνεχίζεται», ανέφερε σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της πόλης, με τις ρωσικές μονάδες να υφίστανται βαριές απώλειες, ενώ διεθνείς παρατηρητές αμφισβήτησαν επίσης τον ισχυρισμό της Ρωσίας για την περιοχή.

Ο στρατός στο Κίεβο απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι κατέλαβε τη βορειοανατολική ουκρανική παραμεθόρια πόλη Βοβτσάνσκ και δήλωσε ότι «βελτίωσε σημαντικά» τη θέση του στη βορειοανατολική πόλη Κουπιάνς, την οποία η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πριν από δύο εβδομάδες.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, μαζί με περισσότερους από 14.000 πολίτες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πολιτικοί στόχοι, όπως νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και κτίρια κατοικιών, έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από νυχτερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών κρατών χρονολογείται από το 2014, όταν ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας ανατράπηκε και η Ρωσία αντέδρασε προσαρτώντας την Κριμαία και υποστηρίζοντας ένοπλες εξεγέρσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.