Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σε έρευνά της την οποία δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τους Σουδανούς παραστρατιωτικούς ότι διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν εξαπέλυσαν τον Απρίλιο ευρείας κλίμακας επίθεση στον καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ, τρέποντας σε φυγή πάνω από 400.000 αμάχους.

Στον καταυλισμό αυτό είχαν βρει καταφύγιο ως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι πριν από την έφοδο, την άνοιξη, στοιχείων των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), των παραστρατιωτικών που ενεπλάκησαν σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό τη 15η Απριλίου 2023.

Οι ΔΤΥ και οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί τους «σκότωσαν εσκεμμένα αμάχους», «λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τζαμιά, σχολεία και ιατρικές κλινικές», αναφέρει η οργάνωση στο κείμενό της, που βασίζεται κυρίως σε συνεντεύξεις που πήρε από 29 ανθρώπους που επέζησαν.

Για τις παραβιάσεις αυτές πρέπει «να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου δυνάμει του διεθνούς δικαίου», τονίζει η Αμνηστία.

Η ΜΚΟ αναφέρει ότι οι παραστρατιωτικοί χρησιμοποίησαν εκρηκτικά και άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων αδιακρίτως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μεταξύ της 11ης και της 13ης Απριλίου.

Κάπου 400.000 άμαχοι εγκατέλειψαν έντρομοι τον καταυλισμό, που έμεινε «σχεδόν άδειος» μερικές ημέρες αφού τον κυρίευσαν οι ΔΤΥ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η επίθεση στον Ζαμζάμ «έφερε στο φως για ακόμη μια φορά την τρομακτική περιφρόνηση των ΔΤΥ για την ανθρώπινη ζωή», στηλίτευσε η Ανιές Καλαμάρ, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Οι ΔΤΥ είχαν διαψεύσει την εποχή πως έβαλαν στο στόχαστρο αμάχους στον Ζαμζάμ.

Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η Αμνηστία εικονίζουν κρατήρες από οβίδες ή άλλα πυρομαχικά σε τομείς του καταυλισμού -- που υποδεικνύουν εντατικούς βομβαρδισμούς.

Η έκθεση επικαλείται την «Αλουία» (σ.σ. η οργάνωση δεν δημοσιοποιεί το πραγματικό όνομά της για την προστασία της), 28χρονη φοιτήτρια, που είδε εξάδελφό της, τριαντάρη δάσκαλο, ήδη τραυματισμένο από αδέσποτη σφαίρα, να εκτελείται καθώς μεταφερόταν σε νοσοκομείο. «Μας είπαν πως αν κάποιος από εμάς προσπαθούσε να τον βοηθήσει, θα μας σκότωναν» όλους, πρόσθεσε η νέα.

Η «Σάντια», εθελόντρια που εργάζεται σε ΜΚΟ, 31 ετών, αφηγήθηκε πως είδε μαχητή των ΔΤΥ να ανεβαίνει σε στέγη και κατόπιν «να πυροβολεί στον αέρα και κατόπιν σε όποιον κυκλοφορούσε» μπροστά του

Ο καταυλισμός Ζαμζάμ ήταν ανάμεσα στους τρεις όπου είχε κηρυχτεί κατάσταση λιμού. Και οι τρεις βρίσκονταν στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ, πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, που εντέλει έπεσε στα τέλη Οκτωβρίου στα χέρια των παραστρατιωτικών έπειτα από μακρά πολιορκία.

Πολλοί από τους αμάχους εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν καταφύγιο στην κοινότητα Ταουίλα, κάπου 70 χιλιόμετρα από εκεί, όπου πλέον έχουν στοιβαχτεί πάνω από 650.000 εκτοπισμένοι.

Στον τρίτο του χρόνο πλέον, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει μετατρέψει σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες εκατομμύρια άλλους κι έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

