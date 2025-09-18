Ρωσία: «Προπαγάνδα» η έκθεση του Yale για τα παιδιά της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την Πέμπτη την έκθεση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale σχετικά με την επανεκπαίδευση των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν απαχθεί ή εκτοπιστεί στη Ρωσία.

Σε ανακοινώσεις του, το υπουργείο χαρακτήρισε την έκθεση «γεμάτη ψευδείς κατασκευές» και «αντι-επιστημονική προπαγάνδα», ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για τη μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων από το Yale, σημειώνοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα εγείρει πολλά ερωτήματα».

Η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Yale αναφέρει ότι η Ρωσία διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 200 εγκαταστάσεων για την «επαναδιαπαιδαγώγηση», την αφομοίωση στη ρωσική κουλτούρα και τη στρατιωτικοποίηση παιδιών της Ουκρανίας.



Οι εγκαταστάσεις αυτές, που βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος αλλά και σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, περιλαμβάνουν καταυλισμούς, σχολεία, στρατιωτικές βάσεις, ιατρικά κέντρα, θρησκευτικούς χώρους και πανεπιστήμια.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής το 2022, ουκρανόπουλα έχουν μεταφερθεί εκεί και υποβάλλονται σε προγράμματα που περιλαμβάνουν πατριωτική κατήχηση, στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών, ακόμη και μαθήματα συναρμολόγησης drones για τον ρωσικό στρατό.

Η έκθεση με τίτλο «Ukraine’s Stolen Children: Inside Russia’s Network of Re-Education and Militarization», που εκπονήθηκε από το Humanitarian Research Lab της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale, διαπιστώνει ότι τουλάχιστον 130 από τους καταυλισμούς εμπλέκονται σε προγράμματα επαναδιαπαιδαγώγησης, με στόχο την ιδεολογική κατήχηση των παιδιών σε φιλορωσικά αφηγήματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.