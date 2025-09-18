Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατεληξε το χρυσό βραχιόλι του Φαραώ που εκλάπη από μουσείο

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών, που είχε εξαφανιστεί από αιγυπτιακό μουσείο στις αρχές του μήνα, κλάπηκε και κατέληξε σε χυτήριο χρυσού, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα κοσμήματα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού είχε αναφέρει την Τετάρτη την απώλεια του κοσμήματος, το οποίο ανήκε στον Φαραώ Αμενεμοπέ της Τρίτης Ενδιάμεσης Περιόδου, που κυβέρνησε γύρω στο 1.000 π.Χ. Το βραχιόλι, διακοσμημένο με σφαιρικές χάντρες από λάπις λάζουλι, εξαφανίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από χρηματοκιβώτιο σε εργαστήριο συντήρησης.

Μετά την κλοπή, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για τον έλεγχο των αρχαιοτήτων στο εργαστήριο, ενώ εικόνες του βραχιολιού διανεμήθηκαν σε μονάδες αρχαιοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα, υπό τον φόβο ότι θα διακινούνταν λαθραία στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών ταυτοποίησε ως δράστη έναν ειδικό συντήρησης μουσείου, ο οποίος αφαίρεσε το αντικείμενο και το πούλησε σε αργυροχρυσοχόο. Εκείνος το πέρασε σε ιδιοκτήτη εργαστηρίου στην ιστορική συνοικία κοσμημάτων του Καΐρου, που με τη σειρά του το πούλησε σε χυτήριο χρυσού, όπου το έλιωσαν και αναμείχθηκε με άλλα αντικείμενα.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν τα έσοδα από την πώληση, αξίας περίπου 194.000 αιγυπτιακών λιρών (4.000 δολάρια).

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια, τον Νοέμβριο, του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας, ενός έργου-βιτρίνα της αρχαίας κληρονομιάς της χώρας και σημαντικού πόλου έλξης για τον τουρισμό, έναν ζωτικό τομέα για τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα της Αιγύπτου.



Πηγή: skai.gr

