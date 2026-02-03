Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους πολιτικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και ανθρωπιστικούς τομείς.

Συζήτησαν την πρόοδο στη συνεργασία τους εντός του σχήματος του ΟΠΕΚ+.

Τόνισαν την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι συμφώνησαν να βαθύνουν τη συνεργασία στο πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την πρόοδο που σημειώθηκε στην κοινή τους συνεργασία εντός του σχήματος του ΟΠΕΚ+ και τις προσπάθειες να διατηρηθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.