Στο Κίεβο θα μεταβεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο.

Όπως ανέφερε η Π. Πίνιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουκρανία για την επέτειο που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.

«Η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ένα ανανεωμένο και ισχυρό μήνυμα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς και της αποφασιστικότητας και της ενότητας της ΕΕ απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

