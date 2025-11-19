«Ειρηνοποιός» Τραμπ: Θα ασχοληθεί με τον πολέμο στο Σουδάν μετά από αίτημα του Μπιν Σαλμάν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εργαστεί για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, μετά από αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να εμπλακεί στη σύγκρουση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Έχουμε ήδη αρχίσει να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε μια επενδυτική διάσκεψη, μια μέρα μετά τη συνάντησή του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι άρχισε να εξετάζει το ζήτημα μισή ώρα μετά την εξήγηση του πρίγκιπα για τη σημασία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.