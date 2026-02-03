Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας, για απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Eurojust και τη συνεργασία γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών.

Οι συλλήψεις έγιναν στο Αμβούργο και σε ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής.

Στη σύλληψη δύο υπόπτων, ο ένας εκ των οποίων είναι Έλληνας και οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου προχώρησαν οι Αρχές μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας ύποπτος συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο», ανέφεραν στην ανακοίνωση, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ενταλμα αναγράφει ότι οι δύο συλληφθέντες έβαψαν ηλεκτρονικό πίνακα Q2 και στη διαρκεια αυτής της εργασίας εφραξαν μία επιφάνεια του, με αποτέλεσμα αυτός να υπερθεμανθεί. Αυτοί που τον συνέλαβαν μιλάνε για έναν τυπικό εργάτη ναυπηγείων, σαν τους δεκάδες που εργάζονται στα ναυπηγεία, χωρίς να δίνει εντύπωση ανθρώπου με άλλα χαρακτηριστικά.

JUST IN: Two suspects have been arrested for attempted sabotage of German navy vessels in a port dock in Hamburg last year, German prosecutors say.



In a statement, they said a 37-year-old Romanian and a 54-year-old Greek suspect were arrested in Hamburg and in a Greek village. pic.twitter.com/G7P9J4jxg9 — DW Politics (@dw_politics) February 3, 2026

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Σύμφωνα με τη Eurojust, οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025. Κατηγορούνται πως τοποθέτησαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός γερμανικού πλοίου, τη διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, την αφαίρεση των καπακιών των δεξαμενών καυσίμων και την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

«Εάν οι πράξεις σαμποτάζ δεν είχαν εντοπιστεί, θα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία και θα είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις του Γερμανικού Ναυτικού», ανέφερε ακόμα σε ανακοίνωσή της η Eurojust.

Επίσης, σύμφωνα με τη Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες Αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία του Αμβούργου, Αστυνομική Υπηρεσία του Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης, Ανακριτής Κομοτηνής, Αστυνομική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ακυρώσεων και Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Ερευνών Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρικό Γραφείο, Τμήμα Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κωνστάντζας, Ρουμανική Αστυνομία.

Οι εισαγγελείς όσο και η Eurojust ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση.

Σημειώνεται πως η Γερμανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής λόγω υποψιών για ρωσική κατασκοπεία, παρακολούθηση με drones και σαμποτάζ.

