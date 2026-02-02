Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της ότι εάν ο Ζελένσκι θέλει συνομιλίες με τον Πούτιν, αυτές θα πρέπει να γίνουν στη Μόσχα ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος τη ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε, και ζήτησε ο Ρώσος ομόλογός του να έρθει στο Κίεβο.



Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την ασφάλεια στην Ουκρανία θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι, δηλώνοντας ότι «υπήρξε μια εννοιολογική αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων τόσο από τον Ντμίτριεφ όσο και από τον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ».πολύπλευρη διαδικασία. Σε ορισμένα ζητήματα, έχει σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη λύσης, ενώ σε άλλα, δεν υπάρχει ακόμη πρόοδος» τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για την οργάνωση επαφών μεταξύ Πούτιν και Μακρόν, διευκρίνισε, χαρακτηρίζοντας πάντως τη γαλλική ιδέα της δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας με τη Ρωσία ως «εύστοχη».

