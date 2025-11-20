Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών «διάβασε» τη συζήτηση που είχε ο Ίλον Μασκ με τον CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια του δείπνου στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Όπως ανέφερε δημοσίευμα της Daily Mail, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, ρώτησε τον Μπουρλά αν πιστεύει ότι ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης.

«Ποια είναι η γνώμη σου; Είναι τρομοκράτης;», φέρεται να λέει ο Μασκ, σύμφωνα με τον ειδικό του βρετανικού μέσου.

Το βίντεο έκανε τον γύρω του διαδικτύου, με τον Ίλον Μασκ να διαψεύδει το δημοσίευμα. Κάτω από το ποστ της Daily Maily στο Χ, απάντησε: «Λάθος, ρωτούσα για τα επερχόμενα φάρμακα κατά του καρκίνου».

Πηγή: skai.gr

