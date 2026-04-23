Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στo Νίζνι Νόβγκοροντ

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν τον σταθμό άντλησης πετρελαίου Γκόρκι στη ρωσική περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις δεξαμενές πετρελαίου ενώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, καλύπτοντας μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την πηγή.

Ο σταθμός αυτός είναι σημαντικό κομμάτι στο ρωσικό σύστημα μεταφοράς πετρελαίου και στηρίζει τη λειτουργία βασικών αγωγών πετρελαίου, πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

