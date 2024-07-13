Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα της Παρασκευής στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά σε ένα διοικητικό κτίριο και μια στάση λεωφορείου στην πόλη Μιρνοχράντ, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν δημοσιοποίησε εικόνες από τον τόπο της επίθεσης, που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και ένα λεωφορείο με σπασμένα τζάμια. Διακρίνεται επίσης ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να καταστράφηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Στην Κοστιαντίνιβκα επλήγη επιχείρηση με αποτέλεσμα δύο άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται βορειοδυτικά της Μπαχμούτ, η οποία κατελήφθη πέρυσι από τις ρωσικές δυνάμεις ύστερα από πολύμηνες μάχες.

Βορειότερα, στην πόλη Λίμαν, επτά άμαχοι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντονέτσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από την εμπόλεμη ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.