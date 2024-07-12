Γιατί η Ρωσία ήθελε να δολοφονήσει τον CEO της Rheinmetall

«Θεωρούμε πολύ σοβαρή τη σημαντική απειλή από τη Ρωσία» και «λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας», ανέφερε την Παρασκευή από το Βερολίνο o Μαξιμίλιαν Καλ, εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εσωτερικών, αρμόδιος για ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Απέφυγε όμως προς το παρόν περαιτέρω σχόλια ή νέες πληφοροφίες σχετικά με το δημοσίευσμα του CNN, το οποίο προκαλεί σοκ και αναβρασμό στον πολιτικό κόσμο του Βερολίνου.



Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο στις αρχές του έτους η Ρωσία φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ.



Η Rheinmetall με έδρα στο Ντίσελντορφ συγκαταλέγεται στους βασικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή το 2022. Μεταξύ άλλων κατασκευάζει τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, από τα κορυφαία Leopard μέχρι τα μοντέλα Marder ή Lynx.

CNN: Eυρύτερο ρωσικό σχέδιο δολοφονιών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν τiς γερμανικές στις αρχές του 2024 αναφορικά με επικείμενα ρωσικά σχέδια δολοφονίας του Πάπεργκερ. Κρίθηκαν μάλιστα ότι βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο και τότε το Βερολίνο έδρασε προστατεύοντας τον επικεφαλής της εξοπλιστικής βιομηχανίας. Μάλιστα φέρεται να μην είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά να εντάσσεται σε ευρύτερο ρωσικό σχέδιο απειλών μέχρι και δολοφονιών στελεχών αμυντικών βιομηχανιών, που στηρίζουν την Ουκρανία ανά την Ευρώπη.



«Η Γερμανική Δημοκρατία δεν θα αφήσει κανέναν να την κλονίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπ. Εσωτερικών, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών και της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας οι ρωσικές απειλές επί γερμανικού εδάφους εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο: από σαμποτάζ, κατασκοπία και κυβερνοεπιθέσεις μέχρι κρατική τρομοκρατία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ρωσικές απειλές έχουν ως στόχο να αποδυναμώσουν τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία, «τον αμυντικό αγώνα της κατά του ρωσικού επιθετικού πολέμου».



Πολλές είναι ήδη οι πολιτικές αντιδράσεις στο Βερολίνο. «Το καθεστώς Πούτιν στοχοποιεί πια και τις ζωές Γερμανών πολιτών» ανέφερε ο Φιλελεύθερος Μάρκους Φέμπερ από την Επιτροπή Άμυνας του γερμανικού Κοινοβουλίου. Για «μοντέλο εξόντωσης της Ουκρανίας αλλά και όσων τη στηρίζουν, όπως και των αξιών τους» κάνει λόγο ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Μίχαελ Ροτ. Μέχρι στιγμής πάντως η Rheinmetall δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο.

Ρεκόρ παραγγελιών και νέες συμμαχίες για τη Rheinmetall

Αναλύοντας πιο προσεκτικά το προφίλ της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας του Ντίσελντορφ, μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα γιατί βρίσκεται «στο στόχαστρο» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και του Κρεμλίνου.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW, το οποίο υπογράφει ο Ντιρκ Κάουφμαν, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η χρηματιστηριακή αξία της Rheinmetall έχει πενταπλασιαστεί. Πρόσφατα ανακοίνωσε επίσης ότι υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία της με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις για παραγγελλίες πυρομαχικών αξίας 8,5 δις ευρώ. Τα πυρομαχικά αυτά προορίζονται τόσο για τις ανάγκες των γερμανικών στρατευμάτων αλλά και για την αποστολή μέρους αυτών στην Ουκρανία, την Εσθονία, την Ολλανδία και τη Δανία.



Την ίδια ώρα η αμυντική βιομηχανία του Ντίσελντορφ επενδύει και σε νέες στρατηγικές συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές εξοπλιστικές βιομηχανίες, όπως η τσεχική RMMV, η οποία κατασκευάζει οχήματα μεταφοράς προσωπικού ειδικών δυνάμεων, αλλά και η ιταλική Leonardo, η οποία κατασκευάζει πάντσερ. Ο Άρμιν Πάπεργκερ βρίσκεται πίσω από αυτές τις νέες συμπράξεις και έχει ταχθεί πολλές φορές υπέρ της ανάπτυξης νέων, κοινών ευρωπαϊκών εξοπλιστικών συστημάτων, που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν μελλοντικά τα Leopard 2 ή τα Leclerc.

