F-16 στην Ουκρανία, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία και η απογοήτευση του Κιέβου

H πρώτη παρτίδα αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 μεταφέρονται ήδη στην Ουκρανία από τη Δανία και την Ολλανδία. Επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη θα παραδοθούν από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.

Την ευγνωμοσύνη του εκφράζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίχως να κρύβει ότι επιθυμεί περισσότερα. Για την ακρίβεια ζητεί συνολικά 128, δηλαδή 43 περισσότερα από τα περίπου 85 μαχητικά που αναμένεται να παραδοθούν στη χώρα του.

Άγνωστο, βέβαια, παραμένει πόσα μαχητικά μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Όπως επίσης, άγνωστο παραμένει και από πού αυτά θα απογειώνονται, αφού, η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει, ότι εάν η Δύση μεταφέρει F-16 στην Ουκρανία, αυτά θα καταρρίπτονται.

Κατά τους στρατιωτικούς αναλυτές, τα μαχητικά αεροσκάφη θα βοηθήσουν, αυτή τη στιγμή, την Ουκρανία να υπερασπίζεται τα στρατεύματά της στην πρώτη γραμμή και, στο μέλλον, να είναι σε θέση να διεξάγει επιχειρήσεις. Προς το παρόν, κανείς δεν δηλώνει με ασφάλεια ότι πρόκειται για ένα σημείο καμπής στον εν εξελίξει πόλεμο με άπαντες να κρίνουν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη, πρωτίστως, θα καταλήξουν στόχος της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, έντονο προβληματισμό γεννά το γεγονός ότι άγνωστο παραμένει εάν το Κίεβο θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί κατά στρατιωτικών στόχων εντός της ρωσικής επικράτειας με Αμερικανό στρατιωτικό που μίλησε στο βρετανικό δίκτυο BBC να εξηγεί ότι αυτό αφορά στις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την παράδοση των μαχητικών.

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τους συμμάχους για τη νέα στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του πιέζοντας, όμως, για ταχύτερη παράδοση της αλλά και για την άρση των περιορισμών στη χρήση των αμερικανικών όπλων για επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Θα μείνουμε μαζί σας. Τελεία και παύλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας ότι θα ανακοινώσει νέο πακέτο ενίσχυσης προς την Ουκρανία.

Το Κίεβο όμως παραμένει δυσαρεστημένο καθώς η Ουκρανία δεν έλαβε αυτό που πάνω από όλα επιθυμούσε, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξή της στη στρατιωτική Συμμαχία. Αντιθέτως, αυτό που έλαβε ήταν διαβεβαιώσεις για τη «μη αναστρέψιμη πορεία» ένταξής της.

Ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρέι Γερμάκ, τόνισε ότι «το επόμενο βήμα» θα έπρεπε να είναι η πρόσκληση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, νερό στον μύλο της έντασης με τη Ρωσία ρίχνει και η απόφαση συμβατικοί πύραυλοι και πύραυλοι Κρουζ να εγκατασταθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Βισμπάντεν της Γερμανίας με σκοπό την ευρωπαϊκή στρατιωτική αποτροπή στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική κοινή ανακοίνωση από τη γερμανική και αμερικανική πλευρά, η οποία εκδόθηκε στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, στο μέλλον θα μεταφερθούν στη Γερμανία και υπερηχητικά όπλα.

«Δεν μπορεί κανείς να μας εκφοβίσει», απαντά ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα ετοιμάζει «στρατιωτική απάντηση».

Την ανησυχία του για την προοπτική απευθείας σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας δεν έκρυψε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι «οποιαδήποτε βήματα καταλήγουν σε κάτι τέτοιο, πρέπει να αποφευχθούν».

«Το ΝΑΤΟ δεν θέλει να οδηγηθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία» εξήγησε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ να εξηγεί πως «η υποστήριξη της Ουκρανίας δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά παραμένει προς όφελος της δικής μας ασφάλειας».

