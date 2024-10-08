Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν «επικίνδυνες συνέπειες» εάν συνεχίσουν την αυξανόμενη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία αντί να υποστηρίξουν τη ρωσική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Newsweek ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τους όρους της ρωσικής πλευράς.

Ειδικότερα, δυόμιση χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι το Κρεμλίνο προσφέρει ένα βιώσιμο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, κατηγορώντας ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ που «υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έσπειρε για πρώτη φορά τους σπόρους του πολέμου πριν από μια δεκαετία και συνεχίζει να πυροδοτεί εντάσεις».

Μάλιστα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, εμμένοντας σε δηλώσεις του παρελθόντος περί παραχώρησης εδαφών δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια πολιτικο-διπλωματική διευθέτηση που θα πρέπει να εξαλείψει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης», είπε. «Θα πρέπει να στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης παρά στην επίτευξη εκεχειρίας».

Το σχέδιο της Ρωσίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει τις επαρχίες Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, οι οποίες προσαρτήθηκαν επίσημα από τη Μόσχα μετά από ένα διεθνώς αμφισβητούμενο δημοψήφισμα τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και την Κριμαία, που κατέλαβε η Ρωσία και προσαρτήθηκε με παρόμοιο ψήφισμα το 2014. Το Κίεβο πρέπει επίσης να συμφωνήσει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να λάβει άλλα μέτρα που απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι διεθνείς υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι αντίθετα με όσα θέτει ως όρους η ρωσική πλευρά, το Κίεβο και οι σύμμαχοί του απαιτούν μια άνευ όρων απόσυρση της Ρωσίας.

«Η θέση μας είναι ευρέως γνωστή και παραμένει αμετάβλητη. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε μια πολιτικο-διπλωματική διευθέτηση που θα πρέπει να εξαλείψει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης. Θα πρέπει να στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης παρά στην επίτευξη εκεχειρίας. Η Δύση θα πρέπει να σταματήσει να προμηθεύει όπλα και το Κίεβο να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Η Ουκρανία θα πρέπει να επιστρέψει στο ουδέτερο καθεστώς, να προστατεύσει τη ρωσική γλώσσα και να σεβαστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της», είπε ο Λαβρόφ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης που μονογραφήθηκαν στις 29 Μαρτίου 2022 από τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη διευθέτηση. Προβλέπουν την άρνηση του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και περιέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ αναγνωρίζουν την πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης εκείνης της στιγμής. Περιττό να πούμε ότι σε πάνω από δύο χρόνια, αυτές οι πραγματικότητες έχουν αλλάξει σημαντικά, μεταξύ άλλων και από νομικούς όρους».

«Στις 14 Ιουνίου, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαρίθμησε τις προϋποθέσεις για τη διευθέτηση ως εξής: πλήρης αποχώρηση της AFU από τις περιφέρειες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, αναγνώριση της εδαφικής πραγματικότητας όπως κατοχυρώνεται στο ρωσικό Σύνταγμα, ουδετερότητα, μη ένταξη στο ΝΑΤΟ, μη πυρηνικό καθεστώς, αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζικοποίηση, διασφάλιση των δικαιωμάτων, ελευθεριών και συμφερόντων των ρωσόφωνων πολιτών και άρση όλων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας» συνέχισε ο Λαβρόφ.

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Ουκρανίας, ο Λαβρόφ είπε ότι «Επί του παρόντος, από όσο μπορούμε να δούμε, η αποκατάσταση της ειρήνης δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου του αντιπάλου μας. Ο Ζελένσκι δεν έχει ανακαλέσει το διάταγμά του που απαγορεύει τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ παρέχουν πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο, ώστε ο πόλεμος να συνεχιστεί. Συζητούν την εξουσιοδότηση της AFU να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Το «παίζοντας με τη φωτιά» με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Πούτιν, θα λάβουμε επαρκείς αποφάσεις με βάση τις απειλές που θέτει η Δύση. Είναι στο χέρι σας να βγάλετε συμπεράσματα».



Πηγή: skai.gr

