Λαβρόφ: «Παίζουμε με τη φωτιά» αν το Κίεβο χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα βαθιά μέσα στη Ρωσία

Το να συζητάμε να επιτρέπεται στην Ουκρανία χρησιμοποιεί δυτικά όπλα για χτυπήματα βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά, κάτι που μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες, προειδοποίησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Newsweek.



"Συζητούν να εξουσιοδοτήσουν τις AFU [Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας] να χρησιμοποιήσουν δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Το "παιχνίδι με τη φωτιά" με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας. "Όπως δήλωσε ο [Ρώσος] Πρόεδρος [Βλαντίμιρ] Πούτιν, θα λάβουμε επαρκείς αποφάσεις με βάση την κατανόησή μας για τις απειλές που θέτει η Δύση. Εναπόκειται σε εσάς να βγάλετε συμπεράσματα", τόνισε ο Λαβρόφ.

Σε συνάντηση στο Κίεβο στις 11 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πήραν καμία απόφαση σχετικά με την εξουσιοδότηση στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας με όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ. Μια πηγή είπε στο ABC News ότι κατά τη διάρκεια μιας μακράς συνάντησης ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Μπλίνκεν ‘’ένα λεπτομερές σχέδιο’’ για το πώς το Κίεβο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος και του έδωσε μια λίστα με πιθανούς στόχους.Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Λαβρόφ είπε ότι η απόφαση να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί όπλα μεγάλης εμβέλειας για χτυπήματα εντός της Ρωσίας ελήφθη εδώ και πολύ καιρό και τώρα η Δύση κάνει τις ‘’μαγικές της PR’’ (δημόσιες σχέσεις) για να την παρουσιάσει στο κοινή γνώμη. Νωρίτερα τον περασμένο μήνα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι εάν η Δύση αποφασίσει να στείλει όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας στο Κίεβο, ‘’μια πιθανή ζώνη ασφαλείας θα μπορούσε να φτάσει στην Πολωνία’’.

