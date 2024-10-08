Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα είναι ο νέος πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC), μετά την προσεχή 61η διοργάνωση του Φεβρουαρίου 2025, ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο της Διάσκεψης.

«Έχω αφιερώσει ολόκληρη την πολιτική μου ζωή στη διατήρηση της ειρήνης. Είναι για μένα εξαιρετική τιμή να υπηρετήσω ως πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια και να συμβάλω στην αποστολή της, "ειρήνη μέσω διαλόγου". Λίγες διεθνείς πλατφόρμες είναι τόσο σημαντικές για την προώθηση της διαμεσολάβησης σε διενέξεις, για τον διάλογο και τη διεθνή συνεργασία όσο η MSC», δήλωσε ο κ. Στόλτενμπεργκ αμέσως μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής του.

Από την πλευρά του Συμβουλίου της MSC, ο πρόεδρος Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάληψη της θέσης από τον κ. Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανείς καταλληλότερος» και ευχαρίστησε τον απερχόμενο Κρίστοφ Χόισγκεν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Συμβουλίου για τη «μεγάλη συνεισφορά» του κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

