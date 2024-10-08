Συνομιλίες Χαμάς-Φατάχ: Eλπίδες για εθνική συμφιλίωση

Η ξαφνική σημερινή άφιξη στο Κάιρο αντιπροσωπείας της οργάνωσης Χαμάς, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους της Φατάχ, φέρνει στο προσκήνιο τις επανειλημμένες προσπάθειες για μια θεσμική παλαιστινιακή εθνική συμφιλίωση. Παράλληλα όμως, αναδεικνύεται και η συνεχιζόμενη παρασκηνιακή προσπάθεια της αιγυπτιακής διπλωματίας να προσδώσει μία νέα εναλλακτική διέξοδο στις διαπραγματεύσεις για επίτευξη εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας – ένα ζήτημα που μοιραία επισκιάστηκε από τις δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Παρότι η είδηση της σημερινής συνάντησης Φατάχ-Χαμάς στο Κάιρο αναδεικνύεται από ισραηλινά και σαουδαραβικά μέσα, η διακυβέρνηση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι τηρεί αινιγματική σιωπή, με την κυβερνητική εφημερίδα Αλ-Αχράμ να μην έχει αφιερώσει ούτε μία λέξη.

Ο ρόλος της Αιγύπτου και η ‘σιγή ασυρμάτου’ του Σινουάρ

Πάντως, η σημερινή συνάντηση των δύο παλαιστινιακών παρατάξεων προετοιμάζεται από τους Αιγυπτίους από τα τέλη Ιουλίου. Ενδεικτική ως προς αυτό ήταν η επίσημη ανακοίνωση της Φατάχ την περασμένη Δευτέρα (30/9), που γνωστοποίησε ονομαστικά ποια στελέχη της θα συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία που εξουσιοδοτήθηκε να διεξάγει επαφές με την Χαμάς. Στην ανακοίνωση επισημαινόταν ότι τα στελέχη της Φατάχ «είναι έτοιμα να μεταβούν στο Κάιρο ανά πάσα στιγμή». Μεσολάβησε όμως, η απόφαση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, να διακόψει κάθε επαφή με τα στελέχη της οργάνωσής του στο εξωτερικό. Πρόκειται για μία απόφαση που συνέπεσε χρονικά με τις επανειλημμένες ισραηλινές επιχειρήσεις δολιοφθοράς στον Λίβανο, με επιστέγασμα την δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.



Χθες το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabia μετέδωσε ότι ο Γιαχία Σινουάρ έδωσε σημεία ζωής και επικοινώνησε με τα στελέχη της οργάνωσή τους στο Κατάρ. Έτσι δόθηκε ένα τέλος στην φημολογία που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στο Ισραήλ, ότι ο Σινουάρ είχε πιθανώς σκοτωθεί κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο Χαν Γιούνις. Μάλιστα, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένη ανώνυμη παλαιστινιακή πηγή στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα ότι ο λόγος για τον οποίο ο ηγέτης της Χαμάς είχε διακόψει κάθε επικοινωνία με ψηφιακά μέσα, οφείλεται στον φόβο του μήπως εντοπιστεί το κρησφύγετό του από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας. Ωστόσο, φαίνεται πως, ενόψει και εξ αιτίας της σημερινής μετάβασης της αντιπροσωπείας της οργάνωσής του στο Κάιρο, η σιγή ασυρμάτου έπρεπε να λάβει τέλος.

Αμετακίνητοι οι όροι της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα

Παρ’ όλα αυτά, ισραηλινά και σαουδαραβικά μέσα επιμένουν, ότι ο Γιαχία Σινουάρ δεν έχει υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε κατά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα. Αυτές επικεντρώνονταν στην προϋπόθεση της άμεσης και ολοκληρωτικής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας – ένα αίτημα που, ούτως ή άλλως, οι Ισραηλινοί απορρίπτουν ασυζητητί.





