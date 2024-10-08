ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Η θέση του Μακρόν «για εμπάργκο όπλων» θα βλάψει τη γαλλοϊσραηλινή φιλία

Η πρόσφατη θέση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ότι «πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ», θα βλάψει τον κοινό αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας καθώς και τη γαλλοϊσραηλινή φιλία, υποστηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Le Figaro,με τίτλο «Όποιος θέλει ειρήνη πρέπει να πολεμήσει την τρομοκρατία», ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρει πως «εάν η Γαλλία επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης και μιας πιο ασφαλούς Μέσης Ανατολής, πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να μην δέσει τα χέρια όσων την πολεμούν», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία που δίνεται στη Γαλλία, μετά τη σημαντική αποδυνάμωσή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία, η οποία θα επέτρεπε αλλαγή της κατάστασης στη χώρα και θα έδινε τέλος στον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, όπως σημειώνει, αυτό απαιτεί στενή συνεργασία με το Ισραήλ και όχι να του «δένονται τα χέρια στον αγώνα του κατά των φονταμενταλιστών ισλαμιστών με επικεφαλής το Ιράν.

Υπενθυμίζει ακόμη «στους Γάλλους, που ίσως το έχουν ξεχάσει», ότι το Ισραήλ δεν θέλησε αυτόν τον πόλεμο, αλλά του επιβλήθηκε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, ότι το Ισραήλ δεν πολεμά αμάχους, αλλά τρομοκράτες που κρύβονται ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του και να απελευθερώσει τους ομήρους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο»,καταλήγει.

Στο μεταξύ, μάλλον τεταμένο ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ. Η Γαλλία θα συνεχίσει «να καταπολεμά τον αντισημιτισμό με κάθε δυνατό μέσο», υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Μπορείτε να βασιστείτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης, για την προστασία των συμπατριωτών μας εβραϊκής πίστης», είπε, προκαλώντας αποδοκιμασίες από μέρος του ακροατηρίου κατά την αναφορά του αρχηγού του κράτους. O Μισέλ Μπαρνιέ προσπάθησε να καθησυχάσει το ακροατήριό του, επαναλαμβάνοντας ότι «η ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ διαπραγματεύσιμη». Στην ίδια εφημερίδα ωστόσο δημοσίευμα με τίτλο: "Μέση Ανατολή: η περίπλοκη δυτική στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ", κάνει λόγο για διχασμό των κύριων συμμάχων του Ισραήλ, Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων, ως προς τη στρατιωτική υποστήριξη παρόλο που, όπως επισημαίνει, όλοι συνέβαλαν σε διαφορετικά επίπεδα στην προστασία του, κατά το τελευταίο κύμα ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ενίσχυση της αμερικανικής ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, μπροστά στον φόβο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης, αλλά και στην αναστολή παράδοσης φονικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, από την έναρξη της σύγκρουσης, από πλευράς Ιταλίας και Ηνωμένο Βασιλείου, ενώ υπογραμμίζεται, ότι το Ισραήλ δεν έχει επίσης τις αμερικανικές βόμβες διάτρησης θωράκισης, που θα χρειαζόταν για να φτάσει στις θαμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με την Ουάσιγκτον να έχει, μέχρι στιγμής, αποκλείσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει αυτού του είδους χτυπήματα.

