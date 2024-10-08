Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πτώση του Βούχλενταρ, οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν χθες στα περίχωρα της πόλης Τορέτσκ, η οποία βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι μπήκαν στα ανατολικά προάστια της πόλης», ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η κατάσταση είναι ασταθής, μάχες διεξάγονται κυριολεκτικά σε κάθε είσοδο (της πόλης)», δήλωσε στο ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο η Αναστασίια Μπομποβνίκοβα, εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων.

Ρώσοι μπλόγκερ στρατιωτικών θεμάτων, περιλαμβανομένης μιας ομάδας στρατιωτικών αναλυτών στο κανάλι Rybar του Telegram, ανέφεραν πως ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται προς το κέντρο της πόλης.

Βίντεο από χρήστες του διαδικτύου δείχνουν σήμερα το πρωί Ρώσους στρατιώτες να έχουν εισέλθει σε κυβερνητικά κτίρια, σχολεία και αγορές.

RF troops have reached the administrative quarter in the center of Toretsk: the school and police buildings of the city, as well as the indoor market. "There is a battle going on. We are pushing.

Our units storming multi-story buildings in the city center, in the area of ​​the… pic.twitter.com/Fj8H4NFowM — ⏳Towhee 🌏☮️ (@amborin) October 8, 2024

Για την Ουκρανία, το Τορέτσκ είναι εδώ και 10 χρόνια μια πόλη στη γραμμή του μετώπου, καθώς βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά εδάφη που καταλήφθηκαν το 2014 από τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές.

Για τη Μόσχα, η κατάληψη της πόλης, η οποία ήταν γνωστή μέχρι το 2016 με τη σοβιετική ονομασία Τζερζίνσκ, θα φέρει πιο κοντά το στόχο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούντι να καταλάβει την περιφέρεια του Ντονμπάς.

🫡 Footage of street fighting in Toretsk, Donetsk region, from the first person of Ukrainian soldiers



The invaders are advancing like crazy: constant shelling from aviation, artillery, but thanks to the dedication of Ukrainian soldiers, Toretsk continues to resist. pic.twitter.com/98fuhlmDpg — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) October 7, 2024

Η πτώση του Τορέτσκ που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, λένε Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές, θα επιτρέψει στη Μόσχα να αποκλείσει σημαντικές οδούς επιμελητειακής υποστήριξης που συνδέουν τα επιχειρησιακά μετόπισθεν των δυνάμεων του Κιέβου στην περιοχή με τη ζώνη των μαχών, περιλαμβανομένης της μείζονος οδού Ποκρόφσκ-Κοστιαντινίφκα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες, Δευτέρα, ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε έμψυχο και άψυχο υλικό κοντά σε αρκετούς οικισμούς στην περιοχή, περιλαμβανομένου του Τορέτσκ.

Η προώθηση των δυνάμεων της Μόσχας - όπως ακριβώς συνέβη με την κατάληψη του Βούχλενταρ την περασμένη εβδομάδα - υπογραμμίζει τη μεγάλη υπεροχή τους σε άνδρες και υλικό, την ώρα που η Ουκρανία ζητάει περισσότερα όπλα από τους δυτικούς συμμάχους που την υποστηρίζουν.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει τώρα λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, προωθούσε από τον Αύγουστο τις δυνάμεις της προς το Τορέτσκ, καταλαμβάνοντας το ένα χωριό μετά το άλλο με πεζικό, που υποστηριζόταν από την όλο και πιο εντατική χρήση πολύ καταστροφικών τηλεκατευθυνόμενων βομβών.

Καθώς η Ουκρανία χάνει όλο και περισσότερα εδάφη, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέταξε τους κορυφαίους αξιωματικούς του «να κάνουν ό,τι μπορεί να γίνει» για να ελαχιστοποιήσουν την προώθηση της Μόσχας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.