Ρωσία: Ο Σοϊγκού επιθεώρησε στρατεύματα και εξοπλισμό του ρωσικού νότιου στρατιωτικού τομέα

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επιθεώρησε σήμερα στρατεύματα και εξοπλισμό του ρωσικού νότιου στρατιωτικού τομέα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το RIA, ένα άλλο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ανέφερε ότι ο Σοϊγκού έδωσε εντολή σε έναν από τους υφυπουργούς του να διασφαλίσει ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν όλα τα οπλικά συστήματα που χρειάζονται.

⚡️ The Minister of Defense of the Russian Federation General of the Army Sergei Shoigu in the Southern Military District inspected the readiness of military equipment and weapons sent to the units of the AF of the RF in the areas of the SMO to carry out tasks as intended. pic.twitter.com/aYSSgzTq0p