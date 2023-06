Ρωσικά ΜΜΕ: Ο Πούτιν «θυσίασε» Σοϊγκού και Γκερασίμοφ για τη συμφωνία με τον Πριγκόζιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να «θυσίασε» σαν πιόνια τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βαλερί Γκερασίμοφ ώστε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν να δεχθεί την πρόταση συμφωνίας του Αλεξάντερ Λουκασένκο.



Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχουν συμφωνηθεί «σημαντικές αλλαγές» στην ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών του σημερινού υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, προκειμένου να σταματήσει η επικίνδυνη προέλαση της Wagner προς την πρωτεύουσα της Μόσχας.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις φέρεται ότι περιέλαβαν επίσης τις «εγγυήσεις ασφαλείας των μαχητών του Ομίλου Wagner». «Η ποινική υπόθεση εναντίον του Πριγκόζιν θα αποσυρθούν• οι μαχητές της Wagner PMCs θα λάβουν νομική ασυλία. Η Κρατική Δούμα θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις τις επόμενες ημέρες» σημειώνεται επίσης.

Η καρατόμηση Σοϊγκού και Γκερασίμοφ (φαίνεται πως θα παραιτηθούν) ικανοποιεί τον Πριγκόζιν, καθώς ήταν οι «μισητοί» μεγάλοι αντιπαλοί του που επέμενε ότι τον υπονόμευαν διαρκώς στο Μπαχμούτ.

«Δεν ήθελα να χυθεί ρωσικό αίμα» υποστηρίζει σε ηχογράφησή του το «αφεντικό» της Wagner αναφερόμενος στη συμφωνία που συνήψε με τον Λουκασένκο, με την οποία οι φάλαγγες των ανδρών της παραστρατιωτικής οργάνωσης σταματούν να προελαύνουν στη Μόσχα και επιστρέφουν στα στρατόπεδά τους.

BREAKING: Reports there will be major changes in Russian Ministry of Defense leadership in exchange for Wagner halting its advance on Moscow

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μινσκ για τη συμφωνία



«Σήμερα το πρωί, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Λευκορώσο ομόλογό του για την κατάσταση στη νότια Ρωσία με την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner. Οι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν για κοινές ενέργειες.



»Κατά την περαιτέρω ανάπτυξη των συμφωνιών, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, αφού διευκρίνισε επιπλέον την κατάσταση μέσω των δικών του καναλιών, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, είχε συνομιλίες με τον επικεφαλής της Wagner PMC Γεβγκένι Πριγκόζιν.

»Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, ήρθαν σε συμφωνίες για το απαράδεκτο ενδεχόμενο να εξαπολυθεί μια αιματηρή σφαγή στο έδαφος της Ρωσίας. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η μετακίνηση των ενόπλων της εταιρείας Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης.



»Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι υπάρχει μια απολύτως κερδοφόρα και αποδεκτή επιλογή για την επίλυση της κατάστασης, με εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wagner PMC.



»Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επίσης σήμερα ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με το μπλοκ εξουσίας της χώρας για αυτήν την κατάσταση».

Former supporter of Prigozhin about alleged agreement between Prigozhin and Russian authorities:



"Now it's finally allowed to say the three things he's been promised. 1. Shoigu's resignation. 2. Amnesty for "musicians" [Wagner mercenaries]. 3. The possibility to return to… pic.twitter.com/FMPiq1vUR1