Τέσσερις ώρες μακριά από τη Μόσχα οι δυνάμεις της Wagner σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες - Χάρτης

Τέσσερις ώρες μακριά από τη Μόσχα φέρονται να βρίσκονται οι δυνάμεις της Wagner. H μισθοφορική οργάνωση του Πριγκόζιν σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη στην περιφέρεια Λίπετσκ. Η ρωσική πρωτεύουσα απέχει τέσσερις ώρες, 430 χιλιόμετρα μακριά από τη ρωσική πρωτεύουσα.



Ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης καυχήθηκε το μεσημέρι ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ.

Σε ένα νέο ηχητικό μήνυμα είπε ότι οι άνδρες του δέχθηκαν ωστόσο πυρά από πυροβολικό και ελικόπτερα καθ' οδόν προς το Ροστόφ.

Τόνισε ότι πιστεύει ότι έχει τη στήριξη του ρωσικού λαού σε αυτό που αποκαλεί «πορεία για τη δικαιοσύνη».

Βετεράνοι της Wagner δηλώνουν ότι περιμένουν την εντολή του Πριγκόζιν για να συμμετάσχουν στην εξέγερση.

Στη Μόσχα οχυρώνονται υπό το φόβο της Wagner, αλλά εμφανίζονται κυρίως μέλη της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB), όχι του ρωσικού στρατού

«θέλουμε μόνο να κατευθυνθούμε στη Μόσχα, μην προσπαθήσετε να μας σταματήσετε» απευθύνει μήνυμα στον ρωσικό στρατό ένας μαχητής της Wagner.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές και κατευθύνεται προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Ρώσοι εθνικιστές με επικεφαλής έναν πρώην αξιωματικό της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB δήλωσαν ότι θα δημοσιεύσουν σύντομα ένα σχέδιο δράσης για να απαντήσουν στην ανταρσία της Wagner.

Η ρωσική εθνικιστική οργάνωση, γνωστή ως «Λέσχη Αγανακτισμένων Πατριωτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας εμφύλιος πόλεμος ενδέχεται να οδηγήσει σε ταπεινωτική στρατιωτική ήττα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία και προειδοποίησε ότι η Ρωσία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

Στη ρωσική πρωτεύουσα έχει επιβληθεί αντιτρομοκρατικό καθεστώς και θωρακισμένα οχηματα περιφρουρούν στο κέντρο, γύρω από το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Ο ρωσικός στρατός ετοιμάζει οχυρώσεις στην είσοδο της Μόσχας και τανκς έχουν παραταχθεί κατά μήκος των κεντρικών δρόμων που οδηγούν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει να ανατινάξει γέφυρες στον ποταμό Oka, νότια της Μόσχας για να αποτρέψει την είσοδο των μαχητών της Wagner στη πρωτεύουσα.

