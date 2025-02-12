Λογαριασμός
Ρωσία: Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιοχή Μπέλγκοροντ

Ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι η γυναίκα πέθανε επί τόπου - Το Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά ουκρανικούς βομβαρδισμούς κατά τη σχεδόν τριετή σύγκρουση

Ρωσία

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αυτοκίνητό της, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι η γυναίκα πέθανε επί τόπου.

Το Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά ουκρανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριετούς σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία
