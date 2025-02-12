Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αυτοκίνητό της, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι η γυναίκα πέθανε επί τόπου.

Το Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά ουκρανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριετούς σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

