Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αυτοκίνητό της, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.
Ο κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι η γυναίκα πέθανε επί τόπου.
Το Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά ουκρανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριετούς σύγκρουσης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.