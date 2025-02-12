Η Ουκρανία προσελκύει νεότερους άνδρες με δελεαστικά συμβόλαια στον στρατό καθώς η Ρωσία προελαύνει

Ο στρατός της Ουκρανίας άρχισε να προσφέρει μονοετή συμβόλαια με γενναιόδωρα μπόνους σε άνδρες κάτω των 25 ετών, σε μια προσπάθεια να λύσει το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους.

Τα νέα συμβόλαια προσφέρουν ένα συνδυασμό εφάπαξ και μηνιαίων πληρωμών που φτάνουν τα 2 εκατ. γρίβνα (48.000 δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Ένας πολίτης στην Ουκρανία θα χρειαζόταν σχεδόν 10 χρόνια για να βγάλει αυτά τα χρήματα, καθώς ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε σχεδόν 20.000 γρίβνα.

Το νέο σχέδιο στρατολόγησης αποτελεί μερική στροφή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προηγουμένως αντιστάθηκε στις εκκλήσεις συμμάχων, όπως οι ΗΠΑ, να επιστρατεύσει νεότερους στρατιώτες για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού. Το σχέδιο αυτό δίνει ένα κίνητρο στους νεότερους άνδρες να καταταγούν εθελοντικά στον στρατό χωρίς να αλλάζει ο νόμος που απαγορεύει στις ουκρανικές αρχές να επιστρατεύουν τους περισσότερους άνδρες κάτω των 25 ετών.

Η μείωση της ηλικίας επιστράτευσης είναι επίσης ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Το Κίεβο διχάζεται μεταξύ της ανάγκης αναπλήρωσης των εξαντλημένων στρατιωτικών μονάδων και της αυξανόμενης κόπωσης της ουκρανικής κοινωνίας στον αγώνα της κατά του κατά πολύ πολυπληθέστερου ρωσικού στρατού.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το κράτος θα βοηθήσει όσους υπέγραψαν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. «Μηδενικό επιτόκιο, όλες οι πληρωμές τόκων θα καλύπτονται από το κράτος», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και το κανάλι Telegram, τα πρόσθετα προνόμια περιλαμβάνουν κρατικά επιδοτούμενες ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δωρεάν χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών. Οι νέοι αυτοί στρατιώτες θα μπορούν επίσης να επιλέξουν πού και σε ποιον ρόλο θέλουν να υπηρετήσουν, ένα μακροχρόνιο παράπονο που έχει ως αποτέλεσμα οι Ουκρανοί στρατιωτικοί να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους.

Το πιο ασυνήθιστο προνόμιο που προσφέρεται είναι η βεβαιότητα για το πότε θα λήξει η στρατιωτική θητεία. Οι περισσότεροι Ουκρανοί στρατιώτες δεν έχουν ιδέα πότε θα αποστρατευθούν, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να υπηρετούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεδομένης της έλλειψης στρατιωτών για να τους αντικαταστήσουν.

Σε αντίθεση με τους τωρινούς στρατιώτες στο μέτωπο, αυτοί οι νεότεροι στρατιώτες θα έχουν συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους που θα τους επιτρέπει την απαλλαγή από κάθε μελλοντική στράτευση για ένα ακόμη έτος και το δικαίωμα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μετά τη θητεία τους - ένα σπάνιο προνόμιο στην Ουκρανία, όπου οι περισσότεροι άνδρες μεταξύ 18 και 60 ετών δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Πηγή: The Washington Post

