Συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, 6 drones καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ, ισάριθμα στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Κουρσκ και 1 στην Μπριάνσκ, κατά την ίδια πηγή.

