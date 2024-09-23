Ο νέος πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι θέλει να διεξάγει συνομιλίες με τις χώρες της Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο περιέγραψε ως «ρωσική επιθετικότητα», ενώ αρνήθηκε ότι η χώρα του προμηθεύει όπλα στη Ρωσία.

«Θα θέλαμε να αρχίσουμε με τους Ευρωπαίους και του Αμερικανούς διάλογο και διαπραγματεύσεις. Ποτέ δεν υποστηρίξαμε τη ρωσική επιθετικότητα κατά της ουκρανικής επικράτειας» δήλωσε ο Πεζεσκιάν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς για διάλογο και διαπραγματεύσεις. Ποτέ δεν εγκρίναμε την επίθεση κατά του ουκρανικού εδάφους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ιρανός πρόεδρος αρνήθηκε για άλλη μια φορά ότι η χώρα του προμήθευσε πυραύλους.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι το Ιράν πιστεύει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία «μέσω διαλόγου, όχι μέσω θανάτων».

«Τα σύνορα κάθε χώρας πρέπει να γίνονται σεβαστά», δήλωσε.

Οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Ιράν ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη Ρωσία για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, μια κατηγορία που η Τεχεράνη πάντα αρνιόταν.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν πρόσφατα αφού η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε αντίποινα για τις παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων Fath 360.

Η Ουκρανία απείλησε να διακόψει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη για τους πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Ρωσία να καταφέρει περαιτέρω πλήγματα στην Ουκρανία.

Υπάρχει πληθώρα αποδείξεων ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί για τα πλήγματα του στην Ουκρανία μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed που προμηθεύεται από το Ιράν. Στις αρχές του πολέμου εμπειρογνώμονες μιλούσαν για τη χρήση τους στο πόλεμο, ενώ αργότερα έλεγαν ότι η Ρωσία οργάνωσε τη δική της παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παρά το πλήθος των αποδείξεων, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Μόσχα, επανειλημμένα αρνήθηκαν ότι ο ρωσικός στρατός προμηθεύεται όπλα από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.