Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου προειδοποίησαν χθες Δευτέρα πως οι επιθέσεις και αντεπιθέσεις ή ενέργειες αντιποίνων στη Μέση Ανατολή εγείρουν κίνδυνο να γενικευτεί ο πόλεμος σε όλη την περιφέρεια και κανένας δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό.

«Οι δράσεις και αντιδράσεις εγείρουν κίνδυνο μεγέθυνσης αυτής της επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας» και μπορεί «να σύρουν όλη τη Μέση Ανατολή σε ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη με αδιανόητες συνέπειες», τόνισαν οι ΥΠΕΞ της G7 μετά τη συνεδρίασή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Κάλεσαν «να σταματήσει ο τρέχων κύκλος καταστροφής» κι επέμειναν στο ότι «καμιά χώρα δεν έχει κάτι να κερδίσει από την περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

