Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Μοσάντ, έχει στο ενεργητικό της πολλές θεαματικές νίκες σε σχεδόν 80 χρόνια μυστικών επιχειρήσεων, κερδίζοντας μια μοναδική φήμη.

Αλλά ακόμη και πρώην πράκτορες παραδέχονται ότι η ιστορία της υπηρεσίας είναι μετρά και πολλές αποτυχίες που έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το Ισραήλ, απογοήτευσαν τους συμμάχους και οδήγησαν σε κατηγορίες για συστηματική περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επίσημα την ταυτόχρονη έκρηξη χιλιάδων βομβητών και ραδιοτηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν από στελέχη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 37 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000 άλλων. Η πλειονότητα των ειδικών εκτιμούν ότι η Μοσάντ ήταν υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Παράλληλα, η Μοσάντ μπορεί να παρείχε τις πληροφορίες που οδήγησαν στις δολοφονίες τον Ιούλιο του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε από βόμβα σε ένα υπνοδωμάτιο σε κυβερνητικό ξενώνα στην Τεχεράνη, και του Φουάντ Σουκρ, ιδρυτή της Χεζμπολάχ, ο οποίος πέθανε στη Βηρυτό αφού έλαβε ένα μήνυμα που τον καλούσε να μεταβεί σε ένα διαμέρισμα που στη συνέχεια χτυπήθηκε από πύραυλο.

Επιχείρηση «Φινάλε»: απαγωγή και καταδίκη του Άντολφ Άιχμαν (1960)

Στις 11 Μαΐου 1960, ο ναζιστής εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν από μια ομάδα Ισραηλινών κατασκόπων αφού είχε καταφύγει για χρόνια στην Αργεντινή, δίνοντας τέλος σε ένα μακροχρόνιο ανθρωποκυνηγητό.

Δέκα μέρες αργότερα, ναρκωμένος και ντυμένος ως μέλος του πληρώματος του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al, μεταφέρθηκε κρυφά στο Ισραήλ από πράκτορες της Μοσάντ και δικάστηκε.

Ο αρχιτέκτονας της «Τελικής Λύσης» των Ναζί, υπό την οποία εξοντώθηκαν έξι εκατομμύρια Ευρωπαίοι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άιχμαν δικάστηκε και απαγχονίστηκε το 1962, σε ηλικία 56 ετών.

Επιχείρηση Entebbe (1976)

Η Επιχείρηση Εντέμπε ή η Επιχείρηση Κεραυνός θεωρήθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές αποστολές του Ισραήλ.

Η Μοσάντ παρέχει πληροφορίες, ενώ ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε την επιχείρηση.

Δύο μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και δύο Γερμανοί συνεργοί κάνουν αεροπειρατεία και οδηγούν το αεροσκάφος στην Ουγκάντα αντί στο Παρίσι.

Οι Ισραηλινοί καταδρομείς που επιχείρησαν στο αεροδρόμιο, σώζουν 100 Ισραηλινούς ομήρους.

Τρεις όμηροι, οι αεροπειρατές, αρκετοί στρατιώτες της Ουγκάντα και ο επικεφαλής κομάντο Yonatan Netanyahu (αδελφός του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου πεθαίνουν στην επιδρομή.

Οργή του Θεού: Εκδίκηση μετά τις δολοφονίες των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου

Tο 1972, η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα Μαύρος Σεπτέμβρης σκότωσε δύο μέλη της Ολυμπιακής ομάδας του Ισραήλ sτους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου και συνέλαβε εννέα άνδρες.

Αργότερα σκότωσε όλους τους ομήρους στη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας διάσωσης από την αστυνομία της Δυτικής Γερμανίας.

Τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν, ο στόχος της Μοσάντ ήταν να εξαλείψει έναν προς έναν τους δράστες της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του εγκέφαλου Μαχμούτ Χαμσάρι.

Ο Xαμσάρι τελικά σκοτώθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί μέσα στο τηλέφωνο στο διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Επιχείρηση «Μωυσής»: εκκένωση των Εβραίων της Αιθιοπίας (1984-1985)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Μοσάντ – ενεργώντας με οδηγίες του πρωθυπουργού Μεναχέμ Μπεγκίν – έβγαλε κρυφά περισσότερους και 7.000 Εβραίους από την Αιθιοπία, περνώντας τους στο Ισραήλ μέσω του Σουδάν, χρησιμοποιώντας ως κάλυμμα ένα ψεύτικο καταδυτικό θέρετρο.

Ειδικότερα, μια ομάδα πρακτόρων της Μοσάντ δημιούργησε ένα θέρετρο στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας του Σουδάν, το οποίο χρησιμοποίησε ως βάση.

Την ημέρα, μεταμφιέζονταν σε προσωπικό ξενοδοχείου και τη νύχτα, μετέφεραν λαθραία Εβραίους, από τη γειτονική Αιθιοπία αεροπορικώς και μέσω θαλάσσης.

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη για τουλάχιστον πέντε χρόνια, και μέχρι να ανακαλύψουν τι συνέβαινε οι αρχές του Σουδάν, οι πράκτορες της Μοσάντ είχαν δραπετεύσει.



Πηγή: skai.gr

